Marilú Tovar

Con tan sólo 15 años de edad, el piloto tapatío, Santiago Ramos emprenderá una nueva aventura en su carrera. El oriundo de Guadalajara dejará el serial Fórmula Karts en la categoría X31 JR y su país, para emigrar a Italia en donde espera continuar con sus sueños en el automovilismo ahora en la Fórmula 4 con el equipo de Danilo Rossi.

“Para mí, esto es un logro grandísimo que nunca pensé lograrlo. Creo que es algo que nos hemos ganado con tanto trabajo a lo largo de los años. Hoy en día sé que esto no es más que fruto del esfuerzo y del trabajo que hemos realizando para lograr obtener esto y nada me haría más feliz que poderle entregar un campeonato a mi país”, comentó el joven piloto.

El subcampeón de la Fórmula Karts, reconoció que el cambio de categoría no será nada sencillo, sin embargo asegura que se ha trabajado bastante para llegar de buena manera a Italia.

“Yo creo que es algo complicado, el cambio es duro, los carros de la Fórmula 4 son muy diferentes a los de un go kart, son mucho más pesados, mas grandes, sobre todo el tipo de manejo es muy diferente, te demanda mucho mas condición física, básicamente es como si aprendieras a manejar de nuevo porque estos carros tienen suspensión, entonces hay transferencia de peso y otras cuestiones que lo vuelven más complicado, pero no es nada imposible, nosotros estamos trabajando bien y fuerte para cumplir las metas que tenemos para este 2019 y sobre todo realizar un gran papel que me pueda ayudar en mi carrera”.

Santiago Ramos, aún tendrá participación en la tercera fecha del campeonato de Fórmula Karts en Querétaro, para después partir a la ciudad de México en donde viajará con rumbo a Italia, país donde espera trascender internacionalmente.

JMH