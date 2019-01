La Franja quiere otro triunfo, ahora sobre Necaxa

Édgar González

Luego de obtener su primera victoria en lo que va del presente año, el Puebla de La Franja ser concentra ya para replicar lo hecho el pasado fin de semana sobre los Tiburones Rojos del Veracruz, ahora ante los Rayos del Necaxa, así lo expresó el central de los blanquiazules, Daniel Arreola.



"Me quedo más con el esfuerzo de mis compañeros y sacarle provecho para lo que viene, esos tres puntos de visita te van a servir bastante si logras ganar y capitalizar aquí en casa contra Necaxa, automáticamente te vas a ir entre los primeros ocho, el torneo es joven, pero sí bien para nosotros hemos ido madurando partido a partido, nos tocó un inicio complicado, Cruz Azul, Santos, Toluca, son rivales de primeros puestos de liguilla, el equipo se ha ido sobreponiendo y se va sobreponiendo, ganamos que era lo que queríamos, ahora viene Necaxa y a seguir pensando en sumar de a tres para poder estar allá arriba".



Arreola Argüello admitió que ante el Veracruz el equipo no tuvo un gran desempeño sobre el terreno de juego, no obstante se obtuvo el resultado que se tenía previsto, por lo que ahora tratarán de mejorar en ambos rubros, donde para lograr su cometido será fundamental el mantener el cero atrás ante un duro sinodal como los hidrocálidos.



"Sí dejamos de hacer cosas, pudiendo hacer más, eso lo tenemos clarísimo, entre nosotros lo tenemos claro, que tenemos que seguir metiendo el pie al acelerador, matar al rival, creo que matar al rival fue lo que nos faltó, pero eso nos deja para que venga Necaxa aquí a casa y hacer un resultado igual de bueno, que es una victoria, ganando por uno, por dos, por tres, simplemente marcando el cero atrás, creo que es algo importantísimo que también nos los estamos recalcando, creo que marcar el cero atrás nos da mucha posibilidad para que el equipo gane".



De igual forma, hizo un atento llamado a la afición para que una vez más les brinden el voto de confianza, con la seguridad de que no les quedarán a deber, pues están conscientes de que el público quiere ya una satisfacción en el corto plazo, por lo que harán todo lo que esté en sus manos para rendir mejores cuentas sobre el terreno de juego.



"Estamos comprometidos y queremos a este equipo levantarlo y llevarlo a donde todos queremos, donde hace rato no hemos podido entrar que es una liguilla, ese es el objetivo, pero para llegar a ese objetivo hay partidos, hay lapsos, la gente está en su derecho, pero espero que nos brinden una vez más su confianza, que vengan, que nos apoyen, es importantísimo, no es lo mismo jugar un partido con estadio semi vació que con gente".



Debido a que así lo indica su calendario, Puebla no tendrá esta semana participación dentro de la actividad de Copa MX.





ARP