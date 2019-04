Lucero Reyes

A pesar de los años que han pasado, Carlos Hermosillo sigue ocupando uno de los mejores lugares en la vitrina de la historia del futbol mexicano, destacándose en Cruz Azul, donde logró tres títulos de goleo consecutivos y un total de 168 tantos. Hoy se siente en su mejor momento; disfruta de su soledad y asegura que jamás imaginó que estar con él mismo sería una de las mejores experiencias de su vida: pasear un rato en bicicleta, leer un buen libro, preparar su propia comida.

Como muchos mexicanos, tuvo dejar el país, víctima de la inseguridad y la violencia.

¿Quién es Carlos Hermosillo fuera del futbol?

Pues soy una persona como cualquier otra, que tras dejar el futbol creí que todo terminaba para mí, pero realmente fue ahí cuando comencé a vivir. Actualmente trabajo en Telemundo, en un programa deportivo, que me permite dar mi punto de vista de las jugadas y me encanta lo que hago.

¿Cómo es tu día?

Todos los días me levanto entre 7 y 7:30 de la mañana; yo mismo preparo mi desayuno, muy ligero. Aprovecho el tiempo libre para salir a pasear un rato en la bicicleta... me encanta la bicicleta, disfrutar de la tranquilidad de este lugar, lejos del bullicio y del tráfico.

¿Qué más te gusta hacer en los tiempos libres?

Me encanta ir al cine, la verdad es que no tengo algún género en especial, simplemente voy y la película que más me agrada, esa es la que elijo. También me gusta leer, uno de los libros que me ha gustado es del autor Robin S. Sharma, que se llama El monje que vendió su Ferrari, el cual narra la vida de un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar por varias horas al día para alcanzar el éxito que había soñado. Era un abogado, que por su forma de trabajar se había convertido en una leyenda.

También me gusta ver televisión, sentirme relajado, tranquilo, porque actualmente vivo solo, desde que me separé.

Una nueva forma de vida entonces...

Sí, vivo en Miami, trabajo en un programa deportivo como comentarista y es algo que disfruto hacer. Estar aquí viviendo solo me cambió la vida, claro que extraño a mis hijos; ellos viven con su mamá y van y vienen seguido, pero la mayoría de las veces estoy solo y es algo que también disfruto.

¿Deseas regresar a México?

Claro que lo extraño, extraño a mis papás, a mis hijos; pero se vive más tranquilo aquí. La verdad es que mi decisión de haber cambiado de residencia, más que nada fue por ola de inseguridad que se vive en mi país, tristemente. A mí me asaltaron en más de una ocasión y eso fue lo que prácticamente me hizo tomar la decisión. La verdad no es que no quiera volver, pero es por eso que no regresaría. Amo a mi país, pero me siento bien acá.

¿Cómo recuerdas tu niñez?

Como la mejor época de mi vida, la verdad es que disfruté mucho cada una de mis etapas, porque mi papá siempre se preocupó porque mis hermanos, mi mamá y yo estuviéramos contentos y esos son los momentos que nunca se olvidan.

¿Cuál es tu juguete favorito?

La calle, creo que viví la mejor de las épocas; las generaciones de antes puedo asegurar que fueron las mejores porque podías salir a la calle, correr, juntarte con los amigos de la cuadra y jugar a las escondidas, todo eso que hoy no se puede hacer y además que ahora los niños se van más por la tecnología y el celular.

¿La cocina se te da?

Regularmente lo hago yo porque vivo solo; me gusta cocinar y disfrutar de un buen platillo, y las compras también las hago yo, como cualquier persona normal; es una de las cosas que más me gustan porque me doy el tiempo para realizar las compras.

Y qué me dices de Cerro Azul, porque todo mundo lo conoce como “El grandote de Cerro Azul”.

Pues allá nací (norte de Veracruz) y pasé los primeros años de vida, pero por el trabajo de mi papá seguido cambiamos de residencia, la verdad es que muy poco recuerdo, tienen años que no lo visito.

¿Recuerdas cuando te iniciaste en el futbol profesional?

Claro fue algo muy importante en mi carrera profesional; el América fue el primer equipo que me abrió las puertas en 1984 y el que me dio la oportunidad de darme a conocer en el mundo futbolero. El día que me despedí de los campos, creí que todo terminaba para mí y no sabía qué iba a seguir, pero afortunadamente se abrieron puertas y aquí sigo, disfrutando del futbol que es lo que tanto me gusta hacer.





