Agencia Reuters

Alemania no podrá contar con el mediocampista Toni Kroos y el portero Marc-Andre ter Stegen para los duelos eliminatorios a la Eurocopa 2020 del próximo mes, mientras que el arquero titular Manuel Neuer fue incluido provisionalmente en la nómina tras recuperarse de una lesión.

Kroos, del Real Madrid, no forma parte de la lista de 22 jugadores del técnico Joachim Löw para los partidos del Grupo C contra Bielorrusia y Estonia debido a una lesión muscular, informó el equipo. Por su parte, el arquero del Barcelona, Ter Stegen, no estará por un problema en una rodilla.

ℹ️ @mterstegen1 fällt wegen Knieproblemen aus, @ToniKroos fehlt aufgrund von Muskelbeschwerden. Vorläufig berufen wurde Kapitän @Manuel_Neuer, bei dem der Heilungsprozess (Wade) in den nächsten Tagen den Ausschlag über den weiteren Verbleib geben wird. — Die Mannschaft (@DFB_Team) May 22, 2019

Neuer, quien se perdió los partidos finales de la Bundesliga que debía disputar el campeón Bayern Munich por un problema en la pantorrilla, está trabajando para recuperarse de su lesión y poder resguardar el arco alemán en estos partidos.

Alemania, que sufrió una impresionante eliminación en la primera ronda del Mundial de Rusia y descendió de su división en Liga de las Naciones, visitará a Bielorrusia el 8 de junio antes de recibir a Estonia tres días después.

Irlanda del Norte lidera al Grupo C con seis puntos, seguida de Alemania y Holanda con tres. Estonia y Bielorrusia todavía no suman puntos.

