Miguel Layún estuvo cerca de ser jugador del Real Madrid

Miguel Layún ha reconocido que pudo llegar a ser jugador del Real Madrid, cuando aún vestía la camiseta del Porto.

El lateral mexicano, de 30 años de edad, dijo en entrevista con Fox Sports que el club merengue mostró interés en sus servicios cuando estaba en la Primeira Liga, aunque nunca hubo un contacto directo con el jugador.

"Me lo explicó el propio club, en su momento no me informaron para que yo no presionase para salir"