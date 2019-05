La mala jugada de Marcone al dejar la Liga MX

La Afición

Argentina reveló a los 23 futbolistas que tendrán la oportunidad de asistir con el combinado a la Copa América de Brasil, la cual dará inicio el próximo 14 de junio.

El el llamado de Lionel Scaloni, además de figuras como Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico, fueron tomados en cuenta elementos como Guido Rodríguez y Agustín Marchesín, esto tras el gran año futbolístico que cumplieron con América.

Sin embargo, en la convocatoria definitiva no destaca Iván Marcone, mediocampista que fuera una de las piezas fundamentales del Cruz Azul durante el Apertura 2018 y que, a la postre, abandonara al equipo en enero pasado para enrolarse con Boca Juniors.

Entre las causas por la cuales dejó a La Máquina, el contención argumentó que en la Liga MX no había tanta oportunidad de ser visto por su escuadra nacional.

"Necesitaba estar en un club como Boca (Juniors), estar en Argentina, sé que en México me había ido bien pero no había tenido la posibilidad, y capaz que llegar acá me potenció para que el entrenador me tenga en cuenta, y creo que una cosa viene detrás de la otra".

No obstante, los planes de Marcone tomaron un rumbo inesperado. A pesar de ser tomado en cuenta en la convocatoria de la pasada Fecha FIFA y en la prelista de hace unos días, el ex cementero ha sido relegado por Scaloni para la Copa América, no así sus compatriotas de los cremas, Rodríguez y Marchesín.

​Con Boca, Iván ha jugado 11 duelos en esta temporada, todos como titular, registrando una efectividad en sus servicios superior al 90%.