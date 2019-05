Capitán de Tigres Blancos finaliza etapa como jugador

Édgar González

Con la conclusión de la temporada 2018-2019, luego de su participación en la Universiada Nacional del Condde, el capitán de los Tigres Blancos de la Universidad Madero, Josué Rodríguez Quintana, se despidió del representativo varonil de baloncesto, al finalizar sus estudios de Maestría en Logística Internacional.

Durante su paso con los felinos albinos, Rodríguez Quintana fue pieza fundamental en los éxitos cosechados durante los últimos años en el circuito estudiantil de básquetbol, lo que a decir del "capi" es sin duda un grato recuerdo que por siempre llevará, tanto en su vida profesional, como personal.

"UMAD me abrió las puertas y desde el principio tuve su apoyo deportivo y escolar. Me siento realizado y feliz por ser parte de este equipo, que con el paso de los años logró ingresar a las finales. Estoy muy agradecido por formar parte de esta familia y con esta unión que pocas veces he visto en un equipo de básquetbol. Cada viaje, cada práctica y muchos partidos estarán presentes en un futuro porque lo que aprendí aquí será parte de mi vida tanto en lo personal como en lo profesional".

Sobre lo que fue su último año con los bengalíes, Josué no dudó en afirmar que fue sin duda uno de los mejores en su carrera, ya que tuvo la oportunidad de disputar las finales dentro del Ocho Grandes de la Liga, por lo que se marcha en paz, a sabiendas de que no quedó, ni le quedaron a deber.

"Mi último año fue el mejor de todos porque por fin pude tener la experiencia de jugar los Ocho Grandes de la Liga ABE y también porque me dieron la responsabilidad de ser el capitán del equipo. Me voy agradecido porque estoy seguro de que aporté todo lo que estaba en mis manos y porque el reconocimiento de los compañeros, entrenador y autoridades de UMAD es algo que no olvidaré".

En ese sentido, deseó lo mejor a sus coequiperos y futuros elementos del equipo, a quienes invitó a nunca rendirse, a trabajar por siempre representar con orgullo los colores de su institución, con la seguridad de que en el corto plazo, Tigres Blancos será uno de los protagonistas del circuito.

"Tigres Blancos UMAD demostró este año que se puede pensar en finales y en pelear por lo más alto, así que espero que los jugadores más jóvenes sigan con ese ímpetu y nivel que se mostró esta campaña", añadió.