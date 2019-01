Ángeles se apunta el triunfo ante Aguacateros de Michoacán

Rafael González

La quinteta de los Ángeles de Puebla se adjudicó el triunfo ante los Aguateros de Michoacán por pizarra de 82 puntos contra 76, en duelo correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), que tuvo como sede la duela del gimnasio Miguel Hidalgo.

Si bien los visitantes se pusieron al frente en el marcador al término del primer cuarto, 17-21, los alados desplegaron sus alas y su juego ofensivo entre el segundo -donde lograron remontar por dos puntos de diferencia, 41-39- y el tercer periodo, logrando sumar una ventaja de 19 unidades, que se esfumó por lesiones y la rotación obligada de sus jugadores titulares al acumular varios de ellos hasta cuatro faltas personales en sus respectivas cuentas individuales.

A pesar de ello, los habitantes del cielo se pusieron al frente tras la culminación del tercer cuarto, 64-56.

Cabe citar que en el segundo episodio fue fundamental para los angelinos, el desempeño de Carlos "Yao" López y el respaldo en la larga distancia de Carlos Zesati.

En el último cuarto, Ángeles aprovechó la falta de concentración de Tyrone White, hombre clave que se fue expulsado de la duela; y en el desconcierto de Michoacán, Ángeles liquidó el encuentro con Bryan Davis en la tabla y Jesús "Cachuy" González, quienes fueron hombres importantes para sellar la victoria.

El puertorriqueño "Yao" López se volvió a llevar la noche para Ángeles con un doble-doble de 18 puntos y 17 rebotes; mientras que Arim Solares consiguió 15 unidades para Michoacán.

Cabe destacar que Ángeles aprovechará el descanso de la ventana FIBA y regresando en febrero se medirá de visita ante las Panteras de Aguascalientes el 5 y 7 de febrero.



Vale decir que para el cuadro local esta fue su penúltima serie a jugarse en casa.

El triunfo es un premio al esfuerzo

Para el entrenador del cuadro alado, el español Pedro Carrillo Ballester, "hoy el esfuerzo de los jugadores ha tenido premio, hemos ganado el partido merecidamente, pero al final hemos tenido problemas de lesiones, problemas de faltas y eso quizás hizo que no pudiéramos ganar el partido con un poco más de ventaja y con un poco más de solvencia, pero yo estoy muy contento y la verdad es que te digo, si hubiéramos perdido estaría igual de contento, porque lo que estos chicos hacen es espectacular, el esfuerzo que ponen, las ganas que ponen y jugar contra un grupo de jugadores como son estos, porque no lo considero un equipo, lo considero un muy buen grupo de jugadores como lo es Aguacateros, pues la verdad es que tiene mucho mérito, pues nosotros no tenemos las condiciones que tienen ellos en un mundo como este, que es profesional".





ARP