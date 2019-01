Ángeles quiere concluir dignamente la temporada

Édgar González

A siete partidos de concluir con la temporada regular, la misión al interior de los Ángeles de Puebla es cerrar con dignidad la campaña, de ahí que el equipo tratará de cosechar la mayor cantidad de triunfos que les sean posibles, comenzando con el duelo que la noche de este sábado los espera en casa en el segundo de la serie ante Aguacateros de Michoacán, tal como lo refirió el jugador estelar de la escuadra, Carlos "Yao" López.



"Es un poquito frustrante, que sean los detalles tan pequeños los que nos están separando de los partidos, ya son trece partidos donde perdemos por menos de seis puntos y a lo último del partido, yo estoy bien consciente que podemos competir con cualquier equipo en la Liga, lo hemos demostrado varias veces, nos falta un minuto más de energía, un minuto más de concentración, un minuto más de consistencia, nos quedan siete partidos, hay que seguir trabajando, no podemos ser negativos ahora y tratar de buscar un culpable".



En entrevista, el espigado jugador fue claro al señalar que la falta de atención en momentos clave es lo que a ellos ha impedido tener un mejor registro en el rubro de ganados y perdidos, donde al interior del plantel no se buscan culpables, ya que todos saben que son responsables del buen o mal desempeño de la quinteta sobre la duela.



"No le vamos a echar la culpa a las personas, no le vamos a echar la culpa a nadie, si le vamos a echar la culpa a alguien, que sea a mí, hay que seguir trabajando, esto se trata de seguir trabajando porque de nada vale todos estos partidos, todos estos juegos, toda esta temporada, toda esta temporada completa que hemos trabajado tan duro, que empecemos a señalar, a ser negativos, eso no funciona".



Destacó que aún cuando las cosas no han salido como ellos quisieran, les queda claro que su estilo de juego está a la altura de las exigencias, siendo la colectividad que practican una de sus virtudes, de ahí que tratarán de explotarla en lo sucesivo, conscientes de que hay errores por corregir.



"No estamos teniendo los resultados que necesitamos obtener, estamos jugando un muy buen baloncesto, pienso yo que somos de los pocos juegos en la Liga que estamos jugando un juego en conjunto, un juego que se ve lindo, un juego de pasar el balón, nos esforzamos, de que no podamos terminar, eso es otra cosa aparte, hay que estar positivos y seguir trabajando".



Ángeles abrirá fuego esta noche en punto de las 19:00 horas en el Gimnasio "Miguel Hidalgo", para tratar de cobrar revancha ante los Aguacateros.





ARP