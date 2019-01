Patriots y Rams regresarán a los entrenamientos tras el Opening Night

Miguel Boada Nájera

Definitivamente el juego del domingo nada tiene que ver con lo que ambos equipos han vivido esta temporada, y aunque jugadores y coaches de ambos equipos han dicho que una de las claves para llegar en la mejor posición al juego es mantener la rutina que hay llevado desde septiembre. Y esa finalmente la tendrán este miércoles.

Después de llegar el domingo a Atlanta y de haber participado en la Opening Night el lunes, y de tener un día libre el martes, ambos equipos entrenarán este miércoles, para seguir con el detallado de su plan de juego. Finalmente estarán en el emparrillado otra vez.

“Fuera de los jugadores que vendrán a la conferencia, para los demás es un día libre, como lo hacemos todos los martes durante la campaña”, es lo que dijo el entrenador en jefe de los Carneros, Sean McVay.

Desde que llegaron a la ciudad sede el Super Bowl LII, los equipos no han trabajado en forma en las instalaciones que les fueron asignadas, y el tiempo que han tenido en esta ciudad ha sido utilizado para tener reuniones de trabajo en el hotel sede, así como análisis de video y demás actividades.

“Yo no he salido del hotel en lo que va del día, así que no sé si está lloviendo, si hay 15 pulgadas de nieve o hace calor”, dijo Bill Belichick, alrededor de las 12 del día cuando se le preguntó sobre lo que pensaba sobre el descenso de la temperatura.

Con esa declaración queda claro que, el trabajo de los conjuntos ha estado enfocado a labores en lugares cerrados, sin pensar en equiparse.