Lilia Angélica Ovalle Arias

Con catorce horas sobre aviones, el tenor español Plácido Domingo cruzó de Viena a Nueva York para abordar otros vuelos. El primero a Ciudad de México y otro más a la ciudad de Torreón donde se presentará mañana en un concierto patrocinado por el gobierno estatal y una decena empresas que brindarán un espectáculo público y al mismo tiempo recaudatorio para poder realizar cirugías de implantes cocleares a 16 menores coahuilenses.

“Les agradezco mucho la presencia para este día tan importante para mí, agradezco a doña Marcela (Gorgón) que esté aquí presente, que esté aquí también la secretaria de Cultura, Ana Sofía (García Camil), el señor Roberto Cárdenas y el director del DIF”, dijo sonriente el cantante quien recordó en la rueda de prensa ofrecida en el Teatro Isauro Martínez, el haber visitado Torreón hace ya más de medio siglo.

“La verdad es que Torreón me trae recuerdos muy lejanos pero muy entrañables. De niño estuve aquí cuando mis padres cantaban zarzuela en este teatro y después, en 1962, o sea que hace 56 años, yo canté la Madame Butterfly de Puccini aquí en este teatro. Ha sido para mí una sorpresa porque aunque tenía muy presente que había cantado en Torreón cuando me comunicó Álvaro que ensayaríamos aquí... la verdad que es muy emocionante pensar que una de las primeras funciones donde canté en mi vida fue aquí”.

Función 4 mil

Plácido Domingo apuntó que entre la función que ofreció el primero de abril en Viena, la que realizará en Torreón y otras más en el Met de Nueva York, estará celebrando su función número 4 mil, haciendo las voces de los protagónicos del repertorio operístico, pero también cantando música popular.

“Una de las tres es la función cuatro mil y yo creo que voy a celebrar las tres francamente porque son lugares importantes para mí”.

Destacó que para el concierto que se hará en la Plaza Mayor decidió hacer una combinación, pues es cantante de ópera pero dijo, cuando se hace un concierto hay que darle gusto a todos.

Así empezará el concierto con ópera, después zarzuela, que es la música de sus padres, es decir, la que oyó desde chiquillo, así como opereta, musicales y canciones populares para darle variedad al público, contando para ello con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila con la dirección de Eugene Kohn y el coro infantil de Esperanza Azteca.

“Es en la plaza pero a mí me gusta tener al público, hacerlo sentir como si estuviéramos aquí tan cerquita y creo que el ambiente que vamos a crear, van a disfrutar del concierto. Espero que tengamos una noche estupenda y también, me he enterado ahora de lo que están haciendo. Hablé con el doctor (Roberto Cárdenas) y estuve con los niños antes y espero también, me gustaría poder contribuir para ayudarlos en esta empresa”.

De esta forma ofreció su apoyo para la realización de las cirugías y recordó que un hermano de su madre era sordomudo, por lo cual sabe las sensaciones que pueden tener.

Por lo que respecta a su carrera, se dijo afortunado porque nunca pensó que llegaría cantar a su edad y consideró que lleva al menos 15 años extra pues como se siente bien continúa cantando.

“Los pájaros cantan, yo me siento uno de ellos así es que mientras tenga voz por aquí me tendrán”, expresó al tiempo en que jugó con la idea de volver a Torreón más pronto pues con sus padres visitó la ciudad y creció en México, dio una función en el TIM y echó raíces al casarse con una mexicana y teniendo dos hijos nacidos en la república.

