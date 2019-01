Violeta Moreno

El diputado Sergio Mayer respondió a quienes lo ha atacado recientemente por sus errores en redes sociales. Dijo que padece dislexia, por lo que lo que digan de él no le preocupa.

“Les agradezco que estén al pendiente, me halaga. Yo tengo dislexia mental y de repente cambio una palabra por otra, incluso cuando escribo, en mis tiempos no había quien te dijera que tenías algún desorden”, confesó previo al reestreno de la obra Entre mujeres, en el Teatro 11 de julio.

Te recomendamos: Sergio Mayer quiere llevar la cultura a todos los mexicanos

Incluso sus videos se han hecho virales debido a las confusiones que ha tenido, como uno en el que confundió librería con biblioteca, o cuando dijo Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) por Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).

En otra ocasión habló de las cataratas, en vez de Cascadas de Agua Azul, en Chiapas, y al referirse al homenaje al escritor Fernando del Paso en vez de decir Palacio de Bellas Artes, dijo Palacio Nacional.

“Ni modo así soy, soy un ser humano y no me preocupa, mis errores no le generan daño a nadie, entonces que sigan diciendo, me han puesto de trending topic, qué bien, yo lo tomo positivo”, destacó a los medios.

Lo que lo mantiene angustiado es que no se destaquen los avances que se han hecho en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

“Logré que para el presupuesto tuviéramos un incremento de 500 millones de pesos, pero nadie habla sobre eso; así somos los mexicanos”, añadió.

ASS