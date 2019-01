Jesús Alejo Santiago

Hay quienes han entendido a la poesía no solo como un medio personal de expresión, sino como una manera de entender su relación con su entorno, en especial con una realidad a la que hay que mirar de manera crítica y con una mirada reflexiva sobre el pasado y el presente.

Roberto López Moreno (Huixtla, Chiapas, 1942) es uno de esos poetas, quien desde muy joven entendió que la vanguardia no solo era un reflejo artístico, sino una herramienta más para denunciar las injusticias, en especial “aquellas que vienen desde el abuso del poder político, económico, jurídico o académico”.

“Se trata de un instrumento que nos ofrece una gran libertad de escritura, sin que por eso caiga en lo banal”, explica el poeta a propósito de la aparición de Lengüerío. Poetas en el poemuralismo (Ediciones Del Lirio, 2018), donde se reúnen personajes como Balam Rodrigo, Leticia Luna, Ulises Córodova, Roberto Lizárraga, Miguel Ángel Aguilar Huerta, Patricia Reyes y el mismo López Moreno.

“Hacía mis experimentos, pero no sabía si resultaban óptimos o no, porque funcionaban en un ámbito muy restringido. La primera edición salió en una antología del gobierno de Chiapas, pero después otras editoriales independientes o universitarias se fueron interesando en el tema, hasta que me doy cuenta que hay jóvenes poetas a quienes les han interesado mis poemurales”.

Desde la perspectiva de Roberto López Moreno, los poemurales han querido ser una forma de expresión universal, pero con una fuerte esencia latinoamericana, en especial por las temáticas abordadas. Una vanguardia poética que había permanecido en silencio durante mucho tiempo hasta que apareció la colección Archivo negro de la poesía mexicana, donde editaron Morada del colibrí.

“Ahí es el primer momento en que te das cuenta que tiene resultado tanto trabajo anterior, tanto moverle al tema, pero casi al mismo tiempo viene Lengüerío, donde los poetas jóvenes participan de la propuesta que les he hecho, entonces ya no solo soy el loco que habla del tema, sino ocho jóvenes que ven el asunto como algo muy importante y que les permite expresarse de acuerdo con las necesidades de este medio, en especial de nuestro tiempo”, a decir de López Moreno.





MM