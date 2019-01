Insiste Conarte en postura sobre presupuesto

Gustavo Mendoza Lemus

Mediante un comunicado, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León(Conarte) mantuvo su postura al señalar que la aprobación del Presupuesto 2019 no desaparece ni modifica a la figura del vocal.



La carta fue publicada en su cuenta de la red social Facebook de la dependencia estatal y está firmada por Ricardo Marcos González, en su calidad de presidente.



A través de siete puntos el organismo cultural del estado defiende su postura con respecto a la polémica generada el 23 de enero, donde vocales del consejo criticaron la no asignación de 1 millón 398 mil pesos de las siete disciplinas artísticas del Presupuesto 2019.



Es en el punto siete cuando se indica que “los proyectos artísticos sujetos de apoyo, se atenderán a través de convocatorias con reglas de operación que obedezcan a la normativa federal y estatal del uso-destino del recurso público con el objetivo de garantizar transparencia y equidad”.



Durante la primera sesión del Consejo del año, se explicó a los vocales de Literatura, Artes Plásticas, Teatro, Danza, Cine y Video, Fotografía y Música que nuevas disposiciones fiscales a nivel estatal y federal impedían otorgar recursos a quienes no fueran “sujetos obligados” dentro de la dependencia.



Humberto Zapata, consultor del Instituto de Estudios de Gobierno y Finanzas Públicas, indicó que desde el 2016 se estudia la condición presupuestal del Conarte y los desafíos que enfrenta la dependencia ante las nuevas disposiciones fiscales y de transparencia.



Tras los cuestionamientos de la comunidad artística, que incluso publicaron una carta protesta el fin de semana, la dependencia cultural del estado respondió:



“El recurso destinado a las disciplinas artísticas no desaparece. Conarte responde a su vocación y responsabilidad a través del impulso al eje estratégico de formación, creación y divulgación artística con la asignación del 29 % del presupuesto total destinado a programas y proyectos”.



Para el 2019, el Conarte contará con un presupuesto general de 154 millones de pesos de los cuales 54 millones están dirigidos en cuatro ejes estratégicos destinados al impulso y promoción cultural.



El hecho

La carta

El problema

