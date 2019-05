Enrique Vázquez

Hoy comienzan las actividades de lo que se ha conocido en los últimos años como La Alternativa, del Festival Cultural de Mayo, una sección enfocada a las propuestas de jóvenes creadores del rock, el jazz y la música electrónica.

Esta noche en el Teatro Degollado el público puede escuchar las propuestas Tecuexe Band-Lumen Lab, Mariachi acusmático y de Iphaze, Visual bass music bajo el concepto Teatro Degollado Alternativo.

Creado en 2004 Iphaze es el dueto francés que en 2015 grabó Burst un disco que les abrió las puertas de la escena internacional con el primer espectáculo fuera del viejo continente en el Festival de Música Emergente Canadá y la presencia en radiodifusoras estadunidenses como la famosa radio ‘KSSE Los Ángeles’. Para el caso de los Tecuexe-Band y Lumen-Lab, no es sino la colaboración de Diego Martínez y el Mariachi Antiguo de Acatic.

Para mañana sábado se tendrá el Interludio Sao Paulo, encuentro urbano de música, circo y gastronomía en Punto Sao Paulo y el domingo la Plaza de la Liberación albergará un concierto con Mexitano Soundsystem, la banda jalisciense que ha participado en diversos festivales de México y Ecuador y The Brooks la banda de soul que ha acumulado éxitos desde sus inicios en 2013. Además de su residencia de tres años, en “Dièze Onze”, un legendario bar de jazz en Montreal, The Brooks impresionó recientemente a una multitud en el Festival Internacional de Jazz de Montreal. También estará Arturo de la Torre, cofundador de San Juan Project que ha colaborado y compartido escenario con bandas como: La Orquesta de Pérez Prado, Café Tacvba, Nortec Collective, Calle 13, Salón Acapulco y The Wailers, en México, Canadá, Bahamas y China.

