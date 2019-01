Mauricio Flores

No cualquiera se arresta a escribir acerca de sus padres. Ni siquiera quien, la memoria fresca, entiende que en la reconstrucción de toda historia aparecerán siempre, inevitablemente, etapas y personajes de un enigma a descifrar. Volver a ellos, los padres, es quizás solo la disculpa para el encuentro con uno mismo.



Laurence Debray (París, 1976) lo hizo, y no desde la avanzada edad ni en homenaje a ellos, el filósofo francés Régis Debray y la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, sino desde sus sosegados 40 años. Un tiempo ideal para cerrarle puertas al rencor, la nostalgia y el olvido. Como quien cuenta una historia, pequeña o grande, sin certezas únicas.



La verdad, cita Debray a Mona Ozouf, no reside ni en lo que se dice ni en lo que se escribe, sino en lo que se hace. Hechos y motivaciones que, anclados en el ámbito del tiempo, la autora recorre en Hija de revolucionarios, ejercicio memorioso que bien podemos leer como una buena ficción. Una novela de unos padres “jóvenes, atractivos, brillantes y revolucionarios”.



Que “lo perdieron todo con la Revolución”, señalará Debray a renglón seguido, a su vez acompañada del dictado de Molière, “cuanto más se ama a alguien menos debe adulársele; el verdadero amor es el que nada perdona”. Lo que no le impide dar cuenta del peregrinaje de padre y madre desde una impermeabilidad asumida conscientemente. “Soy pragmática y me baso en los hechos”.



Sitios (París, La Habana, Bolivia, Caracas...), personajes (El Che, Fidel, Mitterrand, Cortázar...) y situaciones (asechanzas, cárceles, exilios, ejercicios del poder, amoríos…) serán estaciones de este libro. Cientos de imágenes traídas de los últimos 50 años, “crónica política y rocambolesca” escrita desde un ahora diferente al (re)visitado. “Un sutil recordatorio en nuestra época, en la que poseer es más que ser, en la que lo individual vence a lo colectivo”.



Hija de revolucionarios, un libro en donde la emoción de la autora ante “la seriedad, la dignidad, la pureza y lo implacable del compromiso” de sus padres es transmitida en todo momento al lector.