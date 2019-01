Camerata de Coahuila inicia conciertos didácticos en la FCA

Lilia Angélica Ovalle Arias

Con gran afluencia de estudiantes y maestros de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, este miércoles arrancó el programa de conciertos didácticos que ofrece cada año la Camerata.

La dirección artística corrió a cargo de Ethan Eager, quien con una profunda calidez inició el programa con la Obertura de Orfeo en los infiernos de Jacque Offenbach.

El director les aportó datos sobre el autor y la intención que se imprimió dentro de las obras.

Apretaditos, los músicos debieron literal interpretar codo a codo debido a que la capacidad del escenario es limitada y la orquesta ya no guarda condición de Camerata.

A pesar de que ello obligó a un par de músicos a mantenerse fuera del foro, el concierto se fue desarrollando con soltura logrando arrancar los aplausos de público universitario, quien escuchó enseguida de Antonín Dvorak el Humoresque.



Los celulares en función de grabación iluminaron algunas áreas de las butacas, particularmente en las primeras filas en tanto la presencia musical de Arthur Sullivan se dejó escuchar con la Obertura de The Pirates of Penzance, Dance a Cachuca The Gondoliers y la Obertura y “Se Sail the Ocean Blue” de H.M.S. Pinafore.

El estímulo que reciben los jóvenes en este ejercicio de recibir en su propia casa estudiantil a la música en vivo, a través de las piezas más difundidas es notable al verlos seguir a la orquesta moviendo piernas y brazos, siguiendo el ritmo en sus asientos.