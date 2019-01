Arranca el 16° Festival Internacional de Cine Judío en GDL

Luis Addams Torres

Con el lema de “Un Festival sin Fronteras”, la edición 16 del Festival Internacional de Cine Judío arrancó hoy y hasta el 31 de enero en Cinépolis Centro Magno.



La Selección Oficial está conformada por 4 producciones israelíes, una comedia de Estados Unidos y dos coproducciones de: Sudáfrica- Países Bajos y Canadá- México- Israel, de la cual habrá presencia de los directores del documental “Ser niño de nuevo”, Gabriel y Moy Volcovich.



El Festival Internacional de Cine Judío en México presenta su 16ª edición, que gira en torno a la migración. Un fenómeno de movilidad cultural que ha dado como resultado las sociedades con sus virtudes y desaciertos. Por octava ocasión Cinépolis será anfitrión de estos filmes, a lo que su Director de Relaciones Públicas, Ramón Ramírez platicó con Milenio Jalisco.



“Creo que un aporte al participar en este tipo de festivales es traer a la pantalla películas que quizá de otra manera no hubiesen llegado. Son filmes que quizá no tienen una distribuidora formal o que no tienen esa salida para una cartelera tradicional. Y Cinépolis ha buscado sumar contenido alternativo en sus salas”.



Sobre la importancia del cine judío destacó que es interesante, “darte cuenta que ver estas películas es escuchar historias muy cotidianas. Quizá piensas que estas son ideologías muy lejanas a las del mexicano y a veces no es así. Eso lo logró muy bien el cine francés con la curaduría que llega a México a través de su respectivo festival. Ahora con el cine judío además nos encontramos con estas obras narradas y escuchadas en hebreo, es rico escuchar este cine. No todas las películas son así pero tienen este aporte cultural tan importante”. “Y vale la pena asistir, porque de entrada uno pensaría que estas cintas tienen una temática sobre el holocausto o la Segunda Guerra Mundial, pero te lleva a lo cotidiano de otras culturas y a una cercanía que a veces piensas que no existe entre ellas. Hay una comunidad judía importante en México, también en Guadalajara, y en Morelia donde se presentará por primera vez. Y no es necesario ser judío para poderte sentir identificado”, agregó.



El festival se compone por siete filmes, entre los que destacan, “El árbol de higo” (Israel) ganadora del premio por la mejor fotografía (2018) por la Israelí Film Academy y ganadora del premio del Eurimages Audientia Award del Toronto International Film Festival, al mejor director Alamork Davidian. Basada en la historia real de cientos de emigrantes judíos etíopes, que desesperados por la inacabable guerra civil deciden huir a Israel; la trama se centra en una adolescente de 16 años que se cuestiona el por qué su novio (no judío) no puede acompañarlos en el éxodo.



“Tel Aviv en llamas” (Israel) ganadora de los premios a mejor película y mejor actor en el Venice Film Festival (2018), además del premio a mejor película en el Haifa International Film Festival (2018). El filme se basa en la historia de un joven guionista palestino, que al entrar en contacto con un soldado israelí, empieza a obtener de él geniales ideas para el guion de la serie que está desarrollando. El conflicto viene cuando el desarrollo del guion empieza a crear diferencias entre su fuente de inspiración y los patrocinadores de la serie.



Para quienes quieren aprovechar la selección, existe un bono especial de cuatro boletos por $159 que pueden adquirir en línea o en taquillas.



MC