Transportistas deben dejar de cobrar de más: gobernador

Eduardo Mendieta

Pese al reclamo ciudadano, la exigencia de diputados y la denuncia penal de un senador tras el aumento a las tarifas camioneras en forma ilegal, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que a partir de hoy las rutas del transporte urbano que aumentaron sus costos en efectivo regresarán a la tarifa de 12 pesos, tras dialogar con los empresarios del servicio urbano.

El gobernador dijo que recomendaron a los transportistas rebeldes dejar de cobrar de más, advirtiéndoles que si no regresan a los cobros anteriores deberán atenerse a las consecuencias.

El mandatario señaló que el estado actuará con la ley en la mano mediante su equipo legal, que afirmó ya no se va a tardar en dar una recomendación jurídica para las 17 rutas del transporte urbano en el área metropolitana de Monterrey que incrementaron sus cobros.

Sin embargo, desde hace un mes del paro camionero, el pasado 29 de abril, la sanción o sugerencia jurídica de ese mismo equipo de asesores del gobernador jamás llegó.

Indicó que Jorge Longoria, director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), solo tiene pendiente contactar al empresario Abelardo Martínez para que continúe con las tarifas legales y que de no encontrarlo, le dejaran recados para que atienda esta solicitud.

“Pedí yo a Jorge Longoria que hablara con todos, que no lo hagan (aumentar la tarifa), tenemos respuesta de que no lo van a seguir haciendo, pensando que era posible, porque es una tarifa autorizada por el anterior gobierno, no ha sido revocada, y, entonces, falta nada más uno y le dije a Jorge que buscara a Abelardo, no deben de incrementar las tarifas.

“El que lo haga se va a atener a las consecuencias, el equipo jurídico está trabajando, yo les advierto que no lo hagan, nosotros vamos a continuar con el tema que propusimos, el estado se hará cargo del transporte”, dijo.

Rodríguez Calderón señaló que los transportistas tienen la obligación de no incrementar la tarifa si quieren seguir con el negocio de prestar un buen servicio.

“Hay un órgano (el Consejo Estatal del Transporte) que dijo no incrementar las tarifas y el empresario tiene que respetar eso, tiene que atenerse a las consecuencias y no es advertencia, es la ley”, comentó.

¿Pero ha habido otras advertencias y no ha pasado nada?

“Porque no tienen condiciones, muchos de ellos (de los transportistas), tengo a todo el equipo legal (trabajando), porque no quiero imponer, quiero actuar con la ley en la mano, el equipo jurídico está trabajando en eso, no nos vamos a tardar, el acuerdo es con los empresarios del transporte y todo mundo tranquilo y encontraremos soluciones para todos, sigo insistiendo en eso, le pedí a Jorge Longoria que hablara con todos, ya me dijo aquí está todo el equipo que habló con todos a excepción de uno (Abelardo Martínez), búscalo, déjale recado, encuéntralo”, indicó.

El gobernador de Nuevo León señaló que los transportistas aceptaron regresar a la tarifa de 12 pesos, que es la que se ha estado aplicando desde hace años.

“Aceptaron como debe estar a partir de ya, el que no lo haga van a atenerse, no es algo que tengamos que detenernos, lo vamos a hacer”, señaló.

Este fin de semana, los transportistas de 17 rutas incrementaron el pasaje hasta 17 pesos, lo que generó el repudio de usuarios del transporte urbano y una solicitud de diputados para que retirara las concesiones o permisos a quienes violaron la ley.

Además se interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra ante la Profeco.

“Sin tratos en lo oscurito”

Pese a que al menos 17 rutas incrementaron sus tarifas por viaje y hasta el momento no han recibido sanción alguna, el gobierno de Nuevo León aseguró que no hay nada en lo oscurito.

“Hemos propuesto adquirir los camiones y hacernos cargo con orden y pensando en los usuarios (...). Sin tratos en lo oscurito, sin intenciones ocultas. No al aumento”, dijo Manuel González en Facebook.