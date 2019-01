No hay recursos para renovar transportes urbanos: asociación

Victoria Félix

Pese a que existen 835 unidades que ya rebasaron el límite de antigüedad permitido por ley, algunas de ellas no han sido retiradas de circulación porque no hay dinero para reemplazarlas por camiones nuevos, señaló la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León.



José Alberto Almaraz González, vocero de la asociación, agregó que las empresas transportistas también han retrasado el mantenimiento de las unidades porque no cuentan con el dinero para las refacciones o el diésel.



“Hay 835 unidades que deben de salir, son unidades que ya son 2007, con muchos problemas de mantenimiento, ya pasaron de sus 10 años (de antigüedad); algunas de ellas todavía están trabajando, la gran mayoría ya se sacaron.



“Hay una situación donde si por ejemplo tú tienes en tu carnet de servicio que tienes que darle un mantenimiento preventivo, vamos a decir cada 10 mil kilómetros, si no tienes las refacciones lo primero que empiezas a sacrificar es eso: en lugar de que sea a los 10 te extiendes a los 15 y así te vas”, dijo.



Asimismo indicó que otras 200 unidades nuevas fueron retiradas por los acreedores, debido a que estaban en números rojos y hay otros mil camiones en riesgo de ser retirados.



“Actualmente se nos han recogido más de 200 unidades que son casi nuevas unidades de reciente modelo que han sido retomadas por los acreedores que tenemos.



“Hay más de mil unidades que están en una misma situación, porque no se están pagando las letras y si no lo han hecho los acreedores (retirarlas) es porque ellos no tienen ahorita cliente para esas unidades”, señaló.



Indicó que hace cuatro años operaban 5 mil 200 unidades y ahora hay 4 mil 667 camiones dados de alta, de los cuales solo están saliendo 4 mil 100 que están en condiciones para operar.



“Ya no tenemos créditos ni para conseguir unidades nuevas. Nosotros debiéramos de estar viendo al menos un 10 por ciento de unidades nuevas de renovación año tras año, ahorita no hay ni una sola unidad”, expuso.



Estas 4 mil 100 unidades representan solo el 0.19 por ciento del total de la flotilla vehicular, 2 millones 129 mil 728 vehículos motorizados, de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2017.