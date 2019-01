Llama a plantar un árbol por familia

Adín Castillo

Durante un ejercicio de reforestación en el que el senador panista por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, y la asociación Reforestación Extrema plantaron 40 árboles, el funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para que cada familia en la entidad plante su propio árbol y así ayudar contrarrestar la contaminación que hay en la ciudad.



El también ex alcalde de San Nicolás de los Garza en la pasada administración, acudió a la colonia Obispado, en el municipio de Monterrey, donde junto con algunos miembros de Reforestación Extrema, plantó 39 piñones provenientes de Galeana, además de un encino-roble, en una plaza pública en el sector.



Fuentes Solís criticó los niveles de contaminación que existen en Nuevo León, los cuales calificó como un problema multifactorial, donde la industria, los automóviles, el gobierno y los ciudadanos en general deben participar para mejorar.



Por esta razón, el senador hizo un llamado a los ciudadanos para que participen, asegurando que si todas las familias de Nuevo León se esforzaran por plantar un árbol y mantenerlo saludable, las condiciones en el área metropolitana serían muy diferentes.



“Si todas las familias de Nuevo León, que son aproximadamente un millón, nos decidiéramos a sembrar este año, en 2019, un árbol, uno, protegerlo, cuidarlo, tendríamos para el cierre del año, un millón.



“Si hiciéramos esto cada año, en tres o cuatro años tendríamos seguramente condiciones completamente distintas”, dijo.



Resaltó que el área metropolitana se ha convertido no solo en la ciudad más contaminada de México, superando a la capital, sino que se le ha considerada como la ciudad con los más altos niveles de contaminación en Latinoamérica.



“Lejos de estar en mejores condiciones, en Monterrey, en temas de contaminación, lamentablemente no se han hecho, por parte de todos, incluyendo a los ciudadanos, a los habitantes, un esfuerzo de reforestación que ayude a mitigar la contaminación, que lamentablemente se ha estado generando”, dijo el senador panista.