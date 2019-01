Esperan resolución por ataque a alumnas

César Cubero

Dado el sigilo con el que están llevando la queja de dos alumnas de la Facultad de Derecho y Criminología (Facdyc) por agresión y discriminación, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sofía Velasco Becerra, señaló que no pueden dar avances sobre la resolución que tomará el organismo.



Esto tras los hechos sucedidos en ese centro educativo en octubre de 2017 y que fueron denunciados ante la CEDH.



Además, dijo Velasco Becerra, la cita conciliatoria que mencionó la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que tendría con las denunciantes en la CEDH todavía no se realiza, pero, explicó, se desarrollará en próximos días.



“Aún no se lleva esa audiencia conciliatoria, estamos por llevarla a cabo en el transcurso de estos días, estamos porque ya nos den una fecha, no quisiera yo decirles que es mañana o pasado mañana, porque depende de las agendas, tanto del director (de la Facdyc) como de las alumnas (Carina Jasso y Katherine Góngora).



“Es un caso que estamos tramitando y llevando con mucho sigilo por todo lo que implica. Cuando tengamos una resolución y un pronunciamiento se los vamos a dar a conocer”, recalcó la presidenta de la CEDH tras firmar un convenio de colaboración con la presidenta del Paseo de la Mujer Mexicana, Liliana Melo de Sada.



Por otra parte, Velasco Becerra enfatizó el hecho de que desde la CEDH no pueden decir que los feminicidios van a la alza por la incursión de la mujer en el crimen organizado, como señaló el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci.