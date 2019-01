Denuncian que varias rutas "olvidan" indemnizar a heridos en atropellos

Victoria Félix

Diversos testimonios recabados por MILENIO Monterrey coincidieron en que existe un clima de impunidad para las rutas involucradas en atropellos, debido a que algunas empresas de transporte no se hacen cargo de los gastos médicos e indemnizaciones, pese a que la ley los obliga.



Uno de estos casos es el de Francisco Román Belmares, de 71 años, quien falleció el 11 de enero tras haber sido atropellado por un camión de la ruta 88 Cosmópolis en septiembre del año pasado.



Durante estos últimos cuatro meses sus familiares buscaron indemnización por parte de la empresa transportista e incluso presentaron denuncias ante el Centro de Orientación y Denuncia (Code) y la Fiscalía, pero nadie se hizo responsable.



Fue la tarde del 2 de septiembre cuando don Francisco se encontraba en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Colón y al cambiar la luz del semáforo avanzó junto con un grupo de personas, pero el camión no se detuvo.



En total, quedó una deuda de 31 mil 500 pesos entre gastos médicos y funerarios, aunque el enojo y la impotencia por la falta de respuesta de las autoridades, dice su familia, es mayor.



Otro caso fue el de Germán Guzmán de León, de 40 años, quien fue arrollado por la Ecovía en abril del 2017 y que a la fecha no ha recibido ningún pago de indemnización o atención médica.



De León narró que al intentar cruzar la calle fue impactado por una unidad de Ecovía que iba a exceso de velocidad e intentó darse a la fuga, pero otros peatones lo detuvieron.



Explicó que interpuso una denuncia ante el Code pero no procedió, debido a que el examen médico que le realizaron en el hospital Universitario tras el accidente, se extravió.



En total, dijo, recibió una cirugía general y dos colostomías para reconstruir su estómago, con un costo de 30 mil pesos.



Otro de los casos que ha sido ampliamente documentado es el de Carlos Raya Armendáriz, quien sufrió la amputación de sus dos piernas luego de que una unidad de la ruta 99 trepara a la banqueta y lo prensara contra una caseta telefónica, en el 2015.



No obstante se comprobó después que la Agencia Estatal del Transporte había retirado de circulación esta unidad debido a que tenía fallas eléctrico-mecánicas y no estaba en condiciones optimas para operar, pero seguía trabajando.



Román Belmares

Falleció el 11 de enero. Fue atropellado por un ruta 88 Cosmópolis en septiembre del año pasado y no le apoyaron con gastos.



Germán Guzmá

Fue arrollado por la Ecovía en abril del 2017 y no ha recibido ningún pago.



Carlos Raya

Sufrió la amputación de sus dos piernas luego de que una unidad de la ruta 99 trepara a la banqueta y lo prensara contra una caseta telefónica.