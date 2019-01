Comunidad artística critica distribución del presupuesto

Gustavo Mendoza Lemus

La distribución del presupuesto por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) ha generado opiniones divididas de la comunidad artística como desdehace tiempo no sucedía.



Por una parte, se critica que los 154 millones de pesos asignados por el Ejecutivo son insuficientes para Nuevo León, además de considerar que su distribución excluye a los artistas, al retirárseles un millón 398 mil pesos a las siete disciplinas artísticas.



Consultados por MILENIO Monterrey, miembros de la comunidad artística cuestionan el papel de la cultura en Nuevo León tras darse a conocer la postura del Conarte ante el presupuesto 2019.



Incluso, se ha hecho pública una carta digital donde artistas, académicos y promotores culturales externan su preocupación por la “centralización del organismo”, firmada hasta la tarde de ayer por 134 personas.



En la primera sesión mensual del Consejo, la presidencia de Conarte presentó la distribución del Presupuesto 2019, excluyendo un millón 398 mil pesos que por más de 15 años tenían las disciplinas artísticas para sus programas anuales.



La medida fue criticada por los vocales elegidos por las disciplinas de Literatura, Artes Plásticas, Teatro, Danza, Cine y Video, Fotografía y Música. Al final, el presupuesto se aprobó con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.



“Peleamos cacahuates”



Para el politólogo Méntor Tijerina Martínez, gestor del proyecto Conarte en 1995, el presupuesto asignado al organismo cultural de 154 millones de pesos es insuficiente para las necesidades actuales del estado.



El presupuesto de la dependencia cultural del estado en 2008 fue de 138 millones de pesos entre el gasto corriente y operación, por lo que en una década solo ha aumentado en un aproximado de 16 millones de pesos.



Para el año que empieza, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón estaría asignando solo el 0.15 por ciento del presupuesto total del Estado al Conarte.



“Siento que nos estamos peleando por cacahuates, creo que la discusión debe ser el incremento sustancial al presupuesto de cultura. No puede ser posible que solo 50 millones de pesos a la operación de la cultura en Nuevo León”, apunta Méntor Tijerina Martínez.



Partidas vienen desde 2001



La explicación que la presidencia del Conarte ofreció para el retiro de las partidas a las siete disciplinas artistas refieren a modificaciones en las políticas de transparencia fiscal y el correcto uso de los recursos públicos.



Se argumentó, en la reunión de Consejeros del pasado 23 de enero, que la distribución de presupuesto a los gremios artísticos es una práctica reciente, lo cual refuta Leticia Vargas López, directora de la Escuela Superior de Cine y Multimedia Ilumina.



“Me tocó ser la primera vocal de Cine en 2001 y ya existían esas partidas para los gremios. No solamente en el área donde se define el presupuesto, sino también en otros programas de Conarte”, expuso la también productora.



Para el presupuesto 2010, el organismo cultural del estado destinó un monto de un millón 470 mil pesos para cada disciplina artística, cifras que han sufrido reajustes en los últimos nueve años.



Algo que aclara Leticia Vargas López es que los vocales no manejan el dinero destinado a las diferentes disciplinas, por lo que no entiende la postura de la actual administración del Consejo.



“Nunca se manejó el dinero directamente, por eso es falso lo que se estuvo argumentando en la junta al decir que no deberían existir esas partidas según las nuevas legislaciones. Ese argumento no se sostiene”, indicó.



Difunden carta



A través de las redes sociales se difundió un texto titulado Carta sobre el albazo de la centralización de los presupuestos de Conarte donde se critican los procedimientos de la actual administración.



El documento fue redactado por integrantes de la comunidad artística y en él se expresa la “preocupación ante la creciente centralización del organismo que está gestándose desde su administración y que atenta contra la naturaleza horizontal y democrática del Conarte”. Además, hacen críticas a los dichos de Ricardo Marcos, presidente de Conarte, quien en la reunión del Consejo expresó que el presupuesto “es de los ciudadanos de Nuevo León” y no solo para los artistas.



“Ricardo Marcos González desconoció la representación de los vocales elegidos por nuestras comunidades bajo la normativa que prescribe el organismo que él preside y, en un amago retórico poco honroso, opuso los intereses de la ciudadanía a los de estas comunidades también”, apunta el texto. La misiva contaba con 134 firmas entre escritores, productores, bailarinas, fotógrafos, académicos, miembros de teatro, docentes y periodistas de la entidad.



El caso a detalle





En la primera sesión mensual del Consejo, la presidencia de Conarte presentó la distribución del Presupuesto 2019, excluyendo un millón 398 mil pesos que por más de 15 años tenían las disciplinas artísticas para sus programas anuales. La medida fue criticada por los vocales elegidos por las disciplinas de Literatura, Artes Plásticas, Teatro, Danza, Cine y Video, Fotografía y Música. Al final, el presupuesto se aprobó con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.