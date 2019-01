Choferes de Uber y DiDi se vieron afectados

Daniela García

Aunque algunos han logrado mantener sus ingresos normales, conductores de Uber y DiDi reportaron haber visto mermadas sus ganancias por el desabasto de combustible que se registró en la ciudad.



Conductores entrevistados por MILENIO Monterrey en los últimos días aseguraron que aunque intentaron ser precavidos y cargar gasolina, la situación afectó durante la semana.



Particularmente, detallaron, que se debía a que o perdían tiempo en las filas para cargar, o de plano no contaban con el combustible suficiente para poder hacer sus recorridos.



Cabe recordar que los ingresos de los conductores de las dos empresas dependen de la cantidad de viajes que realicen. Y aunque hubo mayor demanda de viajes durante la semana, no era posible para ellos responder.



Uber hizo recomendaciones a sus conductores, al tiempo que se comprometió con los usuarios a mantener los precios y evitar tarifas dinámicas para afectarlos.



Sin embargo, los conductores entrevistados insistieron en que si la afectación fue solo de algunos días, incluso horas, el impacto a sus bolsillos si fue suficiente para afectar a sus ingresos.



Luis “N”, conductor de las dos plataformas, aseguró que recibió la semana pasada entre 20 y 30 por ciento menos.



"Hubo un día que no trabajé, porque estaba intentando guardar y no gastar gasolina para el fin de semana, que es cuando a mí personalmente me va mejor. Eso fue suficiente para que me pagarán unos 400 pesos menos", explicó.



Otros conductores argumentaron que el problema fue que perdieron tiempo en las largas filas (de hasta 2 horas) para cargar combustible. Esto finalmente hizo que perdieran viajes, como es el caso de Ricardo Gutiérrez.



"Imagínate, estuve dos horas haciendo fila, pude haber hecho unos 5 viajes o más, y como a mí me dan bono dependiendo de cuántos viajes haga pues terminó afectando”, insistió el conductor de DiDi.