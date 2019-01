Camiones participan en 20 accidentes al día: Inegi

Victoria Félix

Durante el 2018 ocurrieron en promedio 20 choques al día en el transporte público en Nuevo León y algunas de las causas de los percances tuvieron que ver con las condiciones de las unidades, los descuidos al volante y la infraestructura vial, a decir de los especialistas en movilidad.



De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el transporte urbano estuvo involucrado en 12 por ciento de los choques en Nuevo León, pese a que no representa ni el 1 por ciento de la flotilla vehicular.



Las estadísticas actualizadas hasta septiembre del 2018 revelan que en Nuevo León se registraron 7 mil 107 percances viales en transporte público, de un total de 59 mil 701 choques que hubo en el estado.



Ante este panorama, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial de Nuevo León y la asociación civil Movimiento de Activación Ciudadana (Movac) coincidieron en que las deficiencias de las unidades, la falta de capacitación a los operadores de las rutas y de los automovilistas, así como la infraestructura vial fueron factores que incidieron en el resultado.



Ricardo Cantú Jauckens, presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial, vio grave que "cada día haya más accidentes en transporte urbano" y adelantó que se encuentran realizando una propuesta de reforma a la ley, para hacer obligatorio el seguro por daños a terceros.



“Algo que se está viendo dentro del Observatorio es la propuesta de un seguro obligatorio a terceros, entonces, con eso ya quedaría cubierto cuando se ocasiona un daño a terceros, pero es algo que se está empezando a revisar y esperemos pronto poderlo presentar.



“Es importante por los peatones y por la gente que queda afectada, muchas veces es cierto, creemos que más del 50 por ciento de los automóviles no están asegurados”, detalló.



Luisa Peresbarbosa, presidenta de Movac, señaló que los más desprotegidos ante esta realidad son los peatones y los ciclistas.



“Ahorita hay un numero alarmante de personas atropelladas por rutas del camión, pero es más grande el número de personas que quedan con lesiones, porque a esas personas también les cambia la vida.



“Hace falta educación, desde el conductor, que no tiene esta conciencia de lo que representa el vehículo que trae, que es un vehículo grande, que es mortal para personas que no van arriba de un vehículo motorizado”, señaló.



En este sentido las cifras del Inegi señalan que en 2018 fueron mil 302 peatones, ciclistas y pasajeros heridos por hechos de tránsito.



Consideró que no se respeta la jerarquía del uso del espacio público que se establece en el artículo 2 del Reglamento de Tránsito Homologado del Área Metropolitana de Monterrey, donde los peatones son prioridad, seguido por los ciclistas, los motociclistas, el transporte público, los autos particulares y finalmente el transporte de carga.



“Ahorita está invertida esta famosa pirámide de la movilidad, nos hace falta, de entrada, comprender que la calle es un espacio público y lo compartimos con diferentes personas”, refirió.