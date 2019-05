Claudia Luévano

El que lo padres mantengan un acercamiento con los maestros de sus hijos, genera en los niños un mejor rendimiento escolar, así como actitudes positivas. Pero ¿qué sucede cuando papá o mamá está ausente?

La licenciada Perlita Guerrero Garibay, directora Académica de preescolar y primaria del Colegio Nueva Laguna explica que la educación es compartida, una parte corresponde a la escuela y otra a los padres de familia, es un trabajo en conjunto que tiene como común denominador los niños. Los papás y los maestros tienen que estar en constante comunicación por el bien de ellos.

"En el colegio los niños deben de mantener cierto promedio para continuar sus estudios, tanto en Inglés como en Español. Mensualmente se detecta a quienes están por debajo del nivel y entonces se agenda una entrevista entre maestros y padres de familia para hablar sobre en qué se puede ayudar para reforzar en casa", explica.

Menciona que no siempre es el ámbito académico en donde se presentan cuestiones que requieren la visita de los padres a la escuela, "a veces es el lado emocional el que necesita apoyo, ya que puede estar viviendo situaciones diversas en el hogar y eso le impide tener concentración, entonces mientras el niño no esté bien no podrá aprender".

¿De qué manera se puede detectar? La institución cuenta con un departamento psicopedagógico en donde la persona a cargo visita los salones de clase para conocer a los alumnos, sobre todo a aquellos en donde algún estudiante tiene un comportamiento que requiere atención.

"Nosotros observamos si el niño o la niña está pasando por una situación difícil, platicamos con él y de no tratarse de un berrinche, entonces se busca un acercamiento con los padres para hablar del comportamiento del pequeño y así encontrar juntos la forma de ayudarlo".

Por su parte, la licenciada Claudia Maricruz Ozuna García, del departamento psicopedagógico del Colegio dice que, "las puertas de la institución siempre deben de estar abiertas si algún padre desea expresar algo, sin embargo cuando se va avanzando de año escolar, el padre empieza a soltar a los chicos, pero es en la pre-adolescencia donde deben de estar más cercanos, es decir, en cuarto o quinto año de primaria. Algunos padres comentan que su actitud es parte de la transición por la que están pasando y lo entendemos, pero algunos llegan a estar fuera del rango de la normalidad".

Escuela para padres

Con la finalidad de involucrar y orientar a los padres en la labor educativa de sus hijos la Secretaría de Educación Pública creó el programa Escuela para padres, en donde las instituciones brindan herramientas a los padres de cómo manejar situaciones que se presentan con su hijo.

"Este año escolar en el Nueva Laguna se manejaron por niveles. Entre los temas a tratar fueron ¿Cómo está aprendiendo su hijo en los primeros años? ¿Cuáles son los tipos de inteligencia? Consejos para ayudar a los niños en cuestión de tareas, comportamiento, entre otros. Estas herramientas ayudan al mejor entendimiento para guiarlos", explicó Claudia Ozuna.

Actualmente se ha observado que lo que falta es la atención y tiempo de calidad de los padres con los hijos. "Estamos viendo otra realidad, entre más pequeños más problema hay, porque estamos en un momento en donde la tecnología los está absorbiendo, y es cuando puede llegar a presentar un déficit de atención o hiperactividad", manifiesta Perlita Guerrero.

Finalmente Miss Perlita recomienda escuchar a los niños, observar su comportamiento, "en la escuela formamos hábitos, los valores son de casa".

Celebran semana del estudiante El desarrollo integral de los jóvenes es importante por ello en el Colegio Nueva Laguna celebraron a los alumnos con eventos culturales, deportivos y recreativos como: pláticas sobre salud y belleza, acondicionamiento físico y nutrición, defensa personal, orientación vocacional, manejo de emociones, entre otros.