Con las porras llegó la confianza

Claudia Luévano

El éxito del equipo depende del trabajo que realizan todos, pero sobre todo, el sentirse con la confianza de que quien esté a tu lado hará lo posible para que la rutina sea perfecta. Así son las porristas, niñas y jóvenes que saben que el triunfo no es de una, sino de todas.

Daniela Renata Muñoz Muñoz, tiene 14 años, desde hace casi dos años ingresó al equipo Rinos Cheer Academy, relata que desde pequeña le gustaba ver las rutinas pero que fue hasta hace poco que decidió entrar a un equipo.

"Yo era muy tímida, no hablaba casi con nadie, mi grupo de amigas del colegio era muy reducido por lo mismo, porque no me gustaba socializar, pero cuando entré a Rinos todo cambió. Aprendí a convivir más, me gustar estar con mis amigas y esto me ha ayudado mucho en la escuela".

Aunque Daniela es una niña dedicada en la escuela, dice, no tenía la seguridad para participar o para expresarse correctamente frente al grupo, "hoy eso no me da miedo, al contrario gracias a las porristas he adquirido mayor seguridad en todo lo que hago, antes era muy individualista no me agradaba mucho trabajar en equipo".

La atención que brindan los entrenadores con el deseo de que cada una crezca en lo individual y en lo grupal, permite que el desarrollo de una rutina alcance el éxito. Víctor Olivas Quintana, director de Rinos Cheer Academy explica que a la academia pueden ingresar a partir de los cuatro años y medio, "este deporte ha tomado mucha fuerza en La Laguna y la práctica brinda diferentes elementos o disciplinas dentro de una misma, como es el baile, gimnasia, levantamientos, lanzamientos y ayuda a las niñas en la parte motriz para el buen control de su cuerpo", explica

Daniela ha participado en competencias a nivel nacional e internacional, desde su ingreso se ha esforzado en mantener sus buenas calificaciones académicas ya que era un requisito que le pusieron sus papás para continuar, pues casi a diario asiste el entrenamiento.

En marzo viajó a Dallas a una competencia, "para mí era como un sueño, estaba muy emocionada de conocer los equipos grandes y a las porristas que alguna vez he visto en videos. Fue muy especial y me ayudó a refrendar mi deseo de querer estar ahí algún día. En la academia siempre nos están apoyando, si ven que estas batallando con algún elemento siempre nos dicen que tenemos que tener la mentalidad de que podemos llegar a ser alguien grande y que debemos creerla, saber que podemos hacerla, no solo decir que voy hacerla también esforzarnos cada día para poder llegar a ser alguien grande".

Finalmente, menciona que la disciplina es otro valor que ha aprendido Daniela, y con lo cual se va a casa y a la escuela cada día.