Milenio Digital

Gonzalo Cueva es un docente argentino de 35 años que pasó de tener 100 seguidores a más de 2 mil 500 gracias a un tuit que se ha hecho viral en el que explica que por la noche, cuando vuelve del trabajo a casa, representa para cualquier mujer un posible violador.

"A la noche, para cualquier piba soy un posible violador. Mido 1.85 y soy grandote. Me tienen miedo. No a mí personalmente, es su instinto tenerme miedo, soy varón. Y no me ofende que sea así, lo entiendo", escribió el hombre para comenzar un hilo que le ha valido comentarios positivos, pero también críticas, en su mayoría formuladas por otros varones.



Cosas que aprendí en este último tiempo:

-a la noche, para cualquier piba soy un posible violador. Mido 1.85 y soy grandote. Me tienen miedo. No a mí personalmente, es su instinto tenerme miedo, soy varón. Y no me ofende que sea así, lo entiendo. Entonces:

-si me deja bajar 1/ — ???? Gon ???? (@f32foto) October 12, 2018

"Si (la mujer) me deja bajar primero del bondi (camión), no insisto para que pase ella antes. Me deja pasar por miedo, no por educación. Si camino atrás de ella en la calle, trato de pasarla, para que no necesite tenerme miedo. Si acelero y ella acelera más, la dejo que tome distancia. No es una carrera", continuó su hilo Gonzalo.



"¿Todo esto por qué? Porque soy varón y puedo caminar tranquilo por cualquier lado de noche. Ellas no. Ellas tienen un miedo instintivo. Por años de abusos, violaciones y acosos. 'Pero yo no soy violador'. No, no lo soy, pero ellas no saben eso. Y eso nos convierte a todos en potenciales victimarios", siguió explicando.

"Vamos de vuelta, su miedo es un mecanismo de defensa instintivo, no es personal conmigo. Lo único que puedo hacer es darle cierta seguridad con mi comportamiento y mostrar que no soy una amenaza. Y aún así, ni siquiera estoy seguro de que eso le sirva a la piba que va caminando adelante mío de noche. Y es una cagada que tenga que ir caminando mirando para todos lados, con miedo de ser otra víctima", prosiguió el docente de Inglés y Lengua.

"Y eso, amigos, es el patriarcado. Que yo pueda caminar tranquilo por ser varón es un privilegio. Y los privilegios son una mierda. Porque si yo lo tengo es porque alguien más no lo tiene. Y hasta que eso deje de ser nuestro privilegio, no va a haber igualdad de género. El patriarcado se va a caer. Nuestros privilegios se van a terminar. Ellas lo van a lograr. Y yo voy a estar ahí, mirándolas desde un costado, y las voy a aplaudir", concluyó su hilo, que hasta ahora ha recibido más de 64 mil likes, 33 mil retuits y cerca de 900 respuestas.



El patriarcado se va a caer. Nuestros privilegios se van a terminar. Ellas lo van a lograr. Y yo voy a estar ahí, mirandolas desde un costado, y las voy a aplaudir.

Fin del hilo

(Siempre quise decir fin del hilo). — ???? Gon ???? (@f32foto) October 12, 2018





En entrevista con el medio argentino El Clarín, Gonzalo Cueva dijo que las críticas que recibió provinieron sobre todo de otros hombres. "Hubo algunos que apoyaron lo que yo decía. Pero también hubo mucho macho que se sintió tocado", declaró.

Y a todos los varones que dicen que andan con miedo ellos también porque a ellos les pueden robar: no entendieron nada. Callense y escuchen a las mujeres y traten de entender: ese miedo no es nada al lado del de ellas. A ustedes no los van a violar las mujeres por andar solos. — ???? Gon ???? (@f32foto) October 13, 2018

Asimismo, el argentino afirmó que ha llegado a esta serie de conclusiones tras abrirse a la conversación con su esposa y otras mujeres. Dijo además que, en su calidad de padre de una niña de 11 años, le parece horrible tener que enseñarle a cuidarse.



"Todo surge a partir de hablar con mi novia. Yo tengo una hija que está por cumplir 11 años. Me parece horrible tener que enseñarle a una nena que tiene que cuidarse en la calle. Quiero un futuro sin miedo para ella", apuntó.

Finalmente, Gonzalo dijo ser también "un hijo del patriarcado. Toda la vida tuve comentarios y actitudes machistas. Pero a través de sentarme con mujeres, escucharlas, y darme cuenta, fui cambiando esas cosas. Creo que, en ese sentido, los hombres necesitamos trabajar muchísimo más".

El acoso sexual en la CdMx De acuerdo con los Informes estadísticos delictivos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, de 2014 al 2017 las denuncias por acoso sexual crecieron un 433 por ciento, contando averiguaciones previas y carpetas de investigación.

En 2014 se registraron 39 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por este delito.

En 2017, la cifra alcanzó los 208 casos.

Actualmente el delito se encuentra penado hasta con tres años de prisión en la capital.

Desde 2007, el acoso sexual es reconocido como una figura jurídica gracias a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Entre los distintos tipos de acoso sexual se encuentran: chistes de contenido sexual, piropos, insinuaciones sexuales, acercamientos excesivos, abrazos y besos no deseados y actos sexuales bajo presión, entre otros.

​ehh