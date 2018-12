Milenio Digital

Roma se estrenó en Netflix el viernes y todos aquellos que no tuvieron oportunidad de verla en cine finalmente contaron con la posibilidad de verla desde la comodidad de su casa.

La más reciente película de Alfonso Cuarón generó opiniones encontradas en redes sociales. Hubo quienes, como Chumel Torres, consideraron que Roma es "como la vida" misma, hasta aquellos que formularon interesantes críticas a la producción (como estas reflexiones de Dana Corres, Yeni Rueda y Juan Pablo Villalobos).

Sin embargo, el comentario que probablemente generó mayor interacción en Twitter no fue formulado por ningún columnista o crítico de cine, sino por un usuario que se atrevió a afirmar lo siguiente: "No van a entender Roma si nacieron fuera de la CdMx".

Y es que si ya viste Roma, te habrás dado cuenta que Cuarón representa muy bien en pantalla la Ciudad de México al inicio de los años 70, no sólo en imágenes sino también a través de su cuidadoso diseño de sonido.

El comentario de este temerario tuitero bastó para que se desencadenara una ola de burlas que tomaron por fórmula su afirmación. Aquí te compartimos las mejores reacciones:

Pedro Páramo

No van a entender Pedro Páramo si no se han muerto. https://t.co/SX2KN7jvt3 — Aurelio Asiain (@aasiain) December 16, 2018

La cuarta transformación

No van a entender la cuarta transformación si no vieron las tres primeras. — Pablo Rendón (@pagusrendon) December 16, 2018

​Batman

No van a entender Batman si tienen papás. https://t.co/ljwmMVfOJW — Rey de Pizza (@romandelaselva) December 16, 2018

​Kill Bill

No van a entender Kill Bill si nunca mataron a su exnovio culero. — Feminasty (@CynthiaHijar) December 16, 2018

​Stuart Little

no van a entender stuart little si nunca han sido un ratón huérfano https://t.co/zO1waQCtVm — ภꂅꊰꂅᏒϮᎥϮϮᎥꂅᏕ (@caxxieb) December 16, 2018

​La pasión de Cristo

No van a entender La Pasión de Cristo si nunca los han crucificado. https://t.co/22l6slLzTM — Dios (@Dios_Padre) December 16, 2018

​La risa en vacaciones

No van a entender La Risa en Vacaciones si no se han reído estando de vacaciones https://t.co/byyRkh1ZtJ — Leo Arriaga (@Radiohen) December 16, 2018

​El señor de los anillos

No van a entender El señor de los anillos si no nacieron en Mordor. A menos de que sean de Ecatepec, igual y ahí sí le entienden. https://t.co/0kYxZUIVOa — Marbe (@Marbe) December 16, 2018

​Garganta profunda

No van a entender "Garganta Profunda" si nunca han... Olvídenlo ???? — Maw (@MawSaldivar) December 17, 2018

​Two Girls One Cup

Nunca van a entender Two Girls One Cup si nunca han... No, ya. Ahí muere. https://t.co/Iz0kvuWsVs — Pablo Rendón (@pagusrendon) December 16, 2018

Por supuesto que el tuitero que comenzó esta tormenta salió a defender su comentario. "Se preguntarán como salió esa frase", escribió. "Resulta que ayer en la noche, una morra de mi timeline tuiteó literal: 'Vi Roma y la neta no le entendí y no me gustó, no me culpen ni siquiera soy del DF'. A lo cual respondí con el tuit al aire".

¿Y tú?, ¿sí le entendiste a Roma?

