¿Se te ol vi dó tu Nú me ro de Se gu ri dad So cial? No te preo cu pes, con la app #IMSSDigital lo pue des ob te ner al ins tan te.



Des cár ga la en https://t.co/f2YeBxOUNO ohttps://t.co/3GpQhilqcf pic.twitter.com/BhBh3kwkPu