Inauguran Tianguis Turístico Mazatlán 2018

Mazatlán/Ciudad de México

El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz; y Gerardo Corona, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur, entre otros, fueron los encargados de cortar el listón del Tianguis Turístico Mazatlán 2018, que se lleva a cabo hasta el 18 de abril.

El secretario destacó que gracias al esfuerzo de los trabajadores de los diferentes destinos, México se ubica como una potencia turística a nivel mundial.

De la Madrid reiteró que el turismo se constituyó como la tercera fuente de ingreso de divisas para el país, superior a lo captado por las manufacturas, el sector primario y el comercio.

Agradezco su compañía en el corte de listón del #TianguisTurístico 2018, aquí en Mazatlán. ¡Sean todos bienvenidos! pic.twitter.com/Eb0vVQN5xq — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 16 de abril de 2018













El funcionario federal agradeció a los 10 millones de trabajadores del sector turismo en México su compromiso para que junto con los actores de la industria, los gobiernos federal y estatales, se haya logrado que más de 39 millones de turistas internacionales, una cifra histórica, visitaran nuestro país y lo posicionaran como uno de los destinos favoritos a nivel global.







De la Madrid Cordero destacó el “extraordinario inicio de Tianguis; he podido recoger los comentarios de los asistentes, la gente está fascinada con la ceremonia de inauguración de ayer en el teatro Ángela Peralta, y con la renovación de la zona histórica, quedo renovada, preciosa, y platican de la gente satisfecha caminando por el Malecón”.

“Pero también el orgullo de los mazatlecos, el orgullo de los sinaloenses, de ser sede de este extraordinario tianguis, felicito a todos por el papel tan digno que están teniendo aquí”.

TE RECOMENDAMOS: Central de Abasto también se promociona en el Tianguis Turístico

Desde la “Perla del Pacífico”, De la Madrid Cordero destacó que en 2015 “los resultados nos colocaron como el noveno país más visitado del mundo cuando en 2013 ocupábamos la posición 15 a nivel mundial. Actualmente ya somos el octavo país más visitado y si todo sale bien, en los próximos meses, podríamos avanzar una o dos posiciones más”.

En el recinto ferial, en donde dieron inicio las actividades de este espacio de negocios, Enrique De la Madrid dijo que en los últimos cuatro años se ha registrado un incremento de 24% en la llegada de visitantes europeos, de 70% en la llegada de visitantes de América del Sur y se ha duplicado la llegada de visitantes asiáticos.

Ayer, al inaugurar el Tianguis Turístico 2018 en Mazatlán, Sinaloa, el presidente Enrique Peña Nieto, señaló que a siete meses de que concluya su administración, si hacemos bien las cuentas, dijo, es mucho lo que hemos avanzado y logrado como nación y más en el sector turístico.

"Pasamos de ser el décimo quinto destino turístico más importante a ser hoy el sexto. Ya de por sí relevante, con 23 millones de turistas y hoy, lo quiero anunciar antes de conocer los datos oficiales de la Organización Mundial del Turismo, pero espero en ello no me haga quedar mal el titular de la Secretaría de Turismo. Me dice Enrique (de la Madrid) que con la información que hasta hoy disponible y al alcance de todos los gobiernos, es muy seguro que México pase, ya pasó, a ser el octavo después de ser el décimo quinto, y nos ubicamos y consolidemos ya como el sexto destino turístico más importante del mundo”.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, llamó a disfrutar y aprovechar el Tianguis “para conocer todo lo que ofrece México y en especial Sinaloa”.

Gerardo Corona, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur, destacó que la estrategia "Viajemos todos por México", ha generado que la marca ya fue adoptada por todos los mexicanos.









REPL