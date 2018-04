All inclusive gourmet

Ciudad de México

Elegir un resort todo incluido para vacacionar ahora ofrece algo más allá que hermosas habitaciones con vista al mar, albercas espectaculares, actividades en las áreas comunes y todas las comodidades necesarias para no tener que salir.

En la actualidad, con el objetivo de erradicar el mito de que la variedad y calidad de los alimentos es limitada, esta categoría de hoteles ha empezado a formar alianzas con distintos chefs reconocidos en todo el mundo, para que los huéspedes prueben creaciones de aroma seductor y exquisito sabor. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podrás experiementar en tus próximas vacaciones.





Nombre: Martín Berasategui

Restaurantes: Tempo, Passion y Gastro Bar

Hotel: Paradisus by Meliá

Este chef español, con ocho estrellas Michelin, comenzó a cocinar en su adolescencia en los fogones de Bodegón Alejandro, el restaurante de su familia en el País Vasco. Después se formó como pastelero en Francia y compartió las cocinas de grandes profesionales de diferentes países y culturas culinarias, lo que influyó en su forma de crear y servir en cada uno de sus restaurantes.

Berasategui comenzó a colaborar en 2011, con Paradisus by Meliá en tres restaurantes en México, en donde ha creado más de 300 platillos.

TE RECOMENDAMOS: En peligro la identidad gastronómica: Ángela Caro

En Passion, en Playa del Carmen, ofrece cocina vasca francesa. En Tempo, en Cancún, creó un fine dining que muestra la cocina de Lasarte-Oria, el laboratorio creativo con el que ha obtenido sus estrellas Michelin. El menú incluye un maridaje especial para cada plato. Gastro Bar, en Los Cabos, es la propuesta más nueva del chef, en donde retoma sus orígenes, cuando trabajaba en el Bodegón Alejandro; es la mezcla perfecta entre elegancia, vanguardia y sabores tradicionales vascos.

melia.com



















Nombre: Richard Sandoval

Restaurantes: El Puerto, La Laguna y Brisas

Hotel: Fairmont Mayakoba

Es uno de los chefs mexicanos más reconocidos del mundo, y su gusto por la cocina lo adquirió de su padre y de su abuela, quienes lo enseñaron a cocinar. En la actualidad, su compañía, Richard Sandoval Restaurants, es dueña de 50 establecimientos en México, Tokio, Dubai, Nueva York y Qatar.

Richard Sandoval es el encargado de hacer de la gastronomía de Fairmont Mayakoba una aventura culinaria, ya que renovó el menú de El Puerto, Brisas y La Laguna, donde ahora se combina cocina mexicana, latina y asiática.

El más destacado del resort es El Puerto, que es el restaurante insignia de Richard en la Riviera Maya, y aquí el chef originario de Acapulco, presenta una cocina fusión latino-asiática, incluyendo en la oferta platillos a base de diversos frutos del mar, entre los que destacan los salteados en woks, ceviches de temporada, dumplings, sushi y algunos antojitos mexicanos. Además, cuenta con una amplia selección de sake que puede degustarse en alguno de sus cocteles.

fairmont.mx

















Nombre: Alex Branch

Restaurantes: Herringbone, Omnia y Casa Calavera

Hotel: Vidanta Los Cabos

Es un mexicano que se unió a Hakkasan Group en 2017 como chef ejecutivo, para integrarse a Herringbone Los Cabos, pero también se encuentra a cargo de Omnia y Casa Calavera. Branch se desempeñó como sous chef ejecutivo en One and Only Palmilla, y como asistente ejecutivo sous chef en Market por Jean Georges en la misma propiedad. Además, formó parte de Manta by Enrique Olvera en The Cape.

Este experto culinario está convencido de que hacer de la comida de un all inclusive una experiencia gastronómica no es difícil y que ofrecer platillos con ingredientes locales de excelente calidad atrae aún más al turismo, pues la experiencia es completa.

Herringbone tiene como especialidad la cocina costera donde utiliza mariscos recién capturados así como cortes de carne. Por su parte, Casa Calavera es un nuevo concepto culinario con un tema enfocado en el Día de Muertos y en donde se ofrece comida mexicana urbana. Omnia ofrece platillos mexicanos y bebidas de expertos mixólogos.

vidanta.com