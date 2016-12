Asegura haber sido bajado de un avión por hablar árabe

Nueva York

Un neoyorquino de origen yemenita, Adam Saleh, muy seguido en YouTube, fue obligado a bajar de un avión de Delta, según él porque los pasajeros se incomodaron por que estaba hablando en árabe, mientras que la compañía hizo referencia a un "inconveniente".

Seguido por más de 2.2 millones de personas en la plataforma de video YouTube, el joven de 23 años se filmó cuando abandonaba el avión, que viajaría de Londres a Nueva York, y difundió la grabación en Twitter.

"Hablamos una lengua diferente en el avión y nos sacaron", dijo Adam Saleh, quien hizo referencia en Twitter, a una conversación telefónica en árabe con su madre.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016

Alrededor suyo, varios pasajeros parecen desaprobar el desembarque, pero al fondo del avión, en el lugar donde el joven estaba sentado inicialmente, varias personas mueven la mano diciéndole "¡adiós!".

"Ustedes son racistas", les dice a esos pasajeros. "¡Hablo otra lengua y ustedes dicen sentirse incómodos! No puedo creer lo que veo. Hablamos otra lengua y ahora son seis blancos contra nosotros los barbudos. Soy yo que el estoy incómodo", afirma.

Tres horas después de haberlo colgado, el video había sido retuiteado más de 200 mil veces.

Delta publicó un comunicado justificando el desembarco por un "inconveniente en la cabina que llevó a más de veinte pasajeros a expresar su malestar".

La compañía aseguró que había iniciado una investigación para comprender las circunstancias exactas del incidente. No menciona la conversación en árabe.

El youtuber continuó narrando su experiencia a través de Twitter en donde aseguró que después de haber bajado del avión tuvo que pasar de nuevo por un punto de revisión y que al llegar a Nueva York, emprenderá acciones legales en contra de Delta.

UPDATE: We're being security checked AGAIN right now. — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016





UPDATE: were now on another flight with a different airline heading to NYC after being checked for 30 minutes. We land 5:50pm in NYC — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016

Adam Saleh recibió en 2014 una mención de los "Shorty Awards", que premia a lo mejor de las redes sociales, a causa de estatus de "estrella de YouTube", según el sitio de videos.

Sus videos suelen mostrar situaciones graciosas o monólogos, sin embargo tiene también un video que muestra cómo fue víctima de un ataque verbal de caracter racista.





MRF