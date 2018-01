Logan Paul se queda sin publicidad y serie de YouTube

YouTube anunció que retirará los canales del bloguero Logan Paul de la plataforma de gestión de publicidad Google Preferred y no lo incluirá en la nueva temporada de Foursome.

Además, los nuevos videos de Paul quedaron suspendidos después de que compartiera un video en YouTube que parecía mostrar un cuerpo ahorcado en un bosque japonés que se cree es popular entre los suicidas.

El video fue visto unos 6 millones de veces antes de ser retirado del canal de YouTube de Paul, una cuenta verificada con más de 15 millones de subscriptores.

La publicación generó una tormenta de críticas a pesar de que Paul publicara dos mensajes para disculparse. Los comentarios en la red señalaban que Paul parecía estar faltando al respeto y que su primera disculpa fue inadecuada.

El popular bloguero declaró que dejaría de publicar videos para “reflexionar” tras el escándalo desatado cuando compartió imágenes del cuerpo y su reacción al encontrarlo en el bosque.

taking time to reflect

no vlog for now

see you soon