YouTube te ayuda a ambientar tu fiesta de Halloween

Ciudad de México

Si eres de los valientes que hará una fiesta de Halloween aunque sea martes, esto te interesa. YouTube, el salvador de una noche de karaoke o de maratón de películas de terror perfectas para esta época, reveló cuáles son las canciones y recetas o tutoriales más populares de estas fechas.

Además de tener una lista de canciones que pongan a todos a bailar, seguramente querrás algunas que vayan de acuerdo a la temporada. La más obvia es Thriller, de Michael Jackson, pero qué tal Disturbia, de Rihanna o Everybody (Backstreet's Back) de los Backstreet Boys; pero la canción que encabeza el recuento es nada menos que Somebody's Watching Me de Rockwell.

También aparece en la lista el tema de Los Cazafantasmas, Heathens de Twenty One Pilots, Zombie de The Cranberries e It's Almost Halloween de Panic! At The Disco.

Ahora que si piensas ofrecer un bocadillo, no hay nada mejor que buscar un video para que te enseñe, paso a paso, cómo preparar una gelatina que brilla en la obscuridad o cómo hacer un pay de calabaza.

Otras de las recetas más populares son las que te guiarán para preparar cupcakes de Calabaza, un pastel Pumpkin Spice Latte con crema de café? y los novedosos Bisquets veganos de calabaza.

