Yisus resucitó en Campus Party 2017

A pesar de las adversidades, Yisus logró resucitar en Campus Party. Su identidad es todavía desconocida, pero la celebridad campusera regresó para no dejar dormir a nadie con sus caminatas nocturnas.

Su aparición en Campus Party es casi milagrosa, pues por poco no logra asistir al evento debido a que no consiguió lugar en la zona para acampar.

"Ver la obra 'Jesucristo Superestrella' me inspiró a hacerlo"



Aunque nadie conoce su nombre, sus apóstoles no evitaron que se quedará sin posada: le ofrecieron, por lo menos, una tienda rojinegra de cuatro metros cuadrados para domrir.

Yisus tiene una personalidad diferente y una vestimenta única, que lo hace resaltar del resto de los campuseros, pues nadie más tiene una túnica blanca, el pelo largo y una mueca que oscila entre el gozo y el dolor.

Asegura que se viste así porque los campuseros se lo piden, pero confiesa que es una inspiración del musical de Jesucristo Superestrella.

"Hace unos años, ver la obra Jesucristo Superestrella me inspiró a hacerlo. Me puse la túnica, las chanclas y el cabello, de ahí salí para que todos me descubrieran", recordó, bastante animado.

Yisus participará en la mayoría de los eventos que hay en Campus Party, pero es en las noches y en las madrugadas cuando se levanta y, junto a sus apóstoles, pasea por la Expo Guadalajara.

