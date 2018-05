¿Yanny o Laurel? Lo que la ciencia dice del audio viral

Ciudad de México

Seguro recuerdas el fenómeno viral del vestido que dividió al internet entre aquellos que lo veían blanco y dorado y quienes aseguraban era negro y azul. Bueno, pues ahora, hay un debate similar, pero esta vez por un audio del que algunos escuchan Yanny y otros Laurel.

El archivo, que comenzó a circular esta semana en un foro de Reddit, pronto invadió las redes sociales ante la división de quienes escuchaban una palabra y quienes escuchaban la otra. Incluso, la redacción de Milenio está dividida a causa del sonido. A continuación lo puedes escuchar.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de mayo de 2018

¿Qué escuchaste, Yanny o Laurel? El debate, tienen una explicación científica.

De acuerdo con el sitio especializado The Verge, el secreto está en la frecuencia del audio. Y es que mientras Yanny está en una frecuencia alta, Laurel está en una frecuencia baja.

Lars Riecke, profesor de audición y neurociencia cognitiva de la Universidad de Masstricht, explica que el hecho de que las personas escuchen diferentes palabras tiene que ver con la sensibilidad de su oído a las altas y bajas frecuencias, pues con la edad, se pierde la capacidad de percibir frecuencias altas y por eso escuchan Laurel. “Si quitas todas las bajas frecuencias, escuchas Yanny”, dijo Riecke a The Verge.

Pero eso no es todo. El cerebro también tiene algo que ver aquí. El profesor David Alais de la Universidad de Sydney dijo al diario británico The Guardian que el audio de Yanny o Laurel es un claro ejemplo de un estímulo de percepción ambiguo en el que el cerebro debe decidir una interpretación ante algo que no es claro.

“El audio de Yanny/Laurel está pensado para ser ambiguo porque cada sonido tiene un tiempo y energía diferente, por lo que desde el inicio, es confuso”, dijo.

El dispositivo en el que lo escuchas, la calidad de audio e incluso si ves antes la imagen que lo acompaña, influye en la palabra que escuches, pues el ruido y las guías visuales hacen que tu cerebro se incline preferentemente por una de las palabras.

