¿Usas el correo de Yahoo? Confirman fallas en su servicio

Yahoo! confirmó que desde hace más de dos horas algunos de sus millones de usuarios en diferentes partes del mundo están teniendo problemas para acceder a su cuenta de correo electrónico gratuito, sin un tiempo estimado para resolverlo.

En su cuenta oficial de atención a clientes en Twitter, se disculpó por estos inconvenientes e informó que sus ingenieros trabajan para resolver este problema, pero precisó que aún no tiene un tiempo estimado de resolución que compartir.

Some of our users are experiencing a "Will be right back message” or “Temporary error 18" when accessing #YahooMail. Our Engineering team is working quickly to resolve and we apologize for any inconvenience.