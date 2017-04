Ya puedes jugar Call of Duty: Black Ops II en Xbox One

Uno de los juegos más aclamados de la serie Call of Duty por fin está disponible para jugarse en Xbox One y qué mejor que en plenas vacaciones de Semana Santa.

De acuerdo con un tuit del director de programación de Xbox Live, Larry Hryb, Call of Duty: Black Ops II está disponible gracias a la retro-compatibilidad , además dijo que el título, lanzado en 2012, será parte de la lista de ofertas de primavera.

TE RECOMENDAMOS: Microsoft revela detalles de la nueva consola Scorpio

Call of Duty: Black Ops II is coming to Xbox One Backward Compatibility today and is on sale in the Spring Sale https://t.co/qPMRNrLoTQpic.twitter.com/rfWNKnfoUU