Si eres menor de 16 años, no podrás usar WhatsApp

Diversos portales de informática y tecnología han informado que la aplicación de mensajería WhatsApp prevé modificar próximamente sus Términos de Servicio, fijando la edad mínima para poder utilizar su servicio en los 16 años.

El cambio afectará a su comunidad de usuarios de países donde actualmente la edad mínima establecida es los 13 años.

TE RECOMENDAMOS: ¿Facebook también espía tus mensajes de WhatsApp?

WhatsApp introducirá los ajustes en sus Términos de Servicio durantes las próximas semanas y, según adelantó en un tuit el portal WABetaInfo, la modificación de la normativa podría ser aplicada antes del próximo 25 de mayo.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).