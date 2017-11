App falsa de WhatsApp engañó a un millón de usuarios

Si eres usuario Android y descargaste una actualización de WhatsApp directamente desde Google Play, tu dispositivo podría estar en riesgo, pues se acaba de detectar una aplicación falsa que ha sido descargada más de un millón de veces.

El primer nombre de la aplicación usurpadora era “WhatsApp Business”, para engañar a aquellos que estén esperando este nuevo producto de WhatsApp, sin embargo al ser detectada como un posible engaño, cambió su nombre a “Update WhatsApp Messenger”, de ahí que Google no pudiera detectar que se trataba de un fraude.

Thanks to report this.



Please followers, DON'T DOWNLOAD THIS APP! IT'S FAKE!

WhatsApp Business IS NOT OFFICIALLY AVAILABLE YET FOR ALL.



Check only official channels to download WhatsApp Business *in future*.@WhatsApp should ask to @GooglePlay to remove it as soon as possible. https://t.co/Uve3Y3vsbp