Error deja que tus contactos bloqueados te 'whatsappeen'

La herramienta de bloquear contactos en WhatsApp es una de las más útiles que tiene la plataforma de mensajería, sin embargo, han salido reportes de que esta función ha estado fallando.

Varios usuarios se han quejado en redes sociales que han comenzado a recibir mensajes de personas que estaban bloqueadas y no tienen idea por qué sucede eso.

Hey @WhatsApp, please can y'all do something about how people I blocked on WhatsApp still see my status updates and I still see theirs?

If I block someone, even if they still can't chat me up, I really don't wanna see their status update or allow them see mine. Thanks — U. F. O. (@FrankZephyr1) 23 de mayo de 2018





Had a strange issue on @WhatsApp where I unblocked a long-blocked contact. The guy started sending me messages again and I blocked him again but i still continued to get his messages even though my whatsapp block list showed the number listed. Has Anyone else had this issue? — Sohaib Furqan (@sfurqan92) 22 de mayo de 2018





Why did I block this person on whatsapp only to wake up to a message from him asking why I blocked him? On the same whatsapp? — The Grinch (@Munachi_) 23 de mayo de 2018





El error ha afectado a usuarios tanto de iOS como de Android, pero existe una solución simple para resolverlo la cual consiste en simplemente desbloquear y volver a bloquear el contacto.

Si has recibido mensajes de alguien no deseado, te recomendamos probar esa solución en lo que WhatsApp lanza un parche para solucionar la falla de manera definitiva.









