Así puedes saber cuando alguien espíe tu WhatsApp

Si alguna vez has utilizado WhatsApp Web, sabes lo práctico que es enviar mensajes desde tu computadora, sin embargo no lo resulta tanto cuando se te olvida cerrar sesión en la computadora compartida del trabajo y alguien más puede tener acceso a tu cuenta y mensajes.

Si crees que alguien está leyendo tus conversaciones sin que lo sepas, WABetaInfo confirmó que ahora la aplicación avisa a todos los usuarios de iOS y Android si recientemente se inició sesión en una computadora u otro dispositivo.

WhatsApp for iOS 2.18.10+: when you log in to a new computer, WhatsApp will send you a notification. pic.twitter.com/vhx8jTYTFC