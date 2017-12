WhatsApp se cae el último día de 2017

WhatsApp se cayó en todo el mundo cerca de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) de este 31 de diciembre. Usuarios de todo el mundo reportaron fallas en el servicio de mensajería.

El sitio especializado Outage Report registró más de 3 mil reportes de mal funcionamiento en pocos minutos. La mayoría de ellos provenientes de Europa y Asia, pero varios también de América, incluyendo a México.

El servició se reestableció unos cuarenta minutos más tarde, cuando el flujo de mensajes se reanudó paulatinamente.

WhatsApp is having issues since 01:41 PM ESThttps://t.co/hGQzHHfhC6

RT if you're also affected #whatsappdownpic.twitter.com/R9DuBZK2yi