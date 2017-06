¿WhatsApp permitirá borrar mensajes ya enviados?

Tal vez todavía no estamos preparados para borrar los mensajes ya enviados en WhatsApp, pues luego de que la misma empresa publicara en su blog los detalles de esta nueva función (aquí los puedes ver en el caché de Google), desaparecieron minutos después.

En su sección de Preguntas Frecuentes, era posible ver el apartado que explicaba cómo deshacer el envío de un mensaje en específico. Según el texto, la función permitía borrar un mensaje que había sido enviado hace no más de cinco minutos.

“Una vez que hayan pasado los cinco minutos, no habrá manera de eliminar el mensaje”, decía el texto publicado por WhatsApp. En el chat de la persona o grupo del que borraste el mensaje, aparecería un aviso informando al usuario que borraste un mensaje.

WhatsApp is going to write a FAQ soon about Recall.

What does it mean? Recall may be close, finally. 🎉 pic.twitter.com/RdJjrpxTdL