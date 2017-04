El malware en Mac ha crecido 744% según McAfee

Ciudad de México

Una de las características por las que las computadoras de Apple han ganado popularidad es por su capacidad de no ser infectadas, pues son contados los virus informáticos que afectan a las Mac a diferencia de los equipos que corren Windows.

Pero, contrario a lo que se cree, sí hay software capaz de infectar una Mac. La firma de seguridad informática McAfee publicó un reporte en el que detectó 460 mil reportes de infecciones en un dispositivo Apple. Éstas se deben, principalmente, a la instalación de aplicaciones no oficiales que están acompañadas de adware, que muestra publicidad sin razón aparente.

TE RECOMENDAMOS: ¿Tienes una app que no instalaste? Puede ser un virus





De acuerdo con el reporte de McAfee, el crecimiento de los casos de Mac afectadas creció, tan sólo en 2016, en un 744 por ciento; aunque sea una cifra alta, no se compara a los casos reportados en sistemas Windows.Según la empresa de seguridad, cerca de 640 millones de reportes de malware fueron levantados por usuarios del sistema operativo creado por Bill Gates.

Para evitar que tu Mac se vea afectada por un adware, lo único que debes hacer es evitar descargar aplicaciones que no estén en la tienda oficial y leer con cuidado los permisos que le das a la app, como instalar otras aplicaciones. Si crees que tu computadora está infectada, lo mejor es desinstalar las extensiones de tus navegadores, revisar tu lista de aplicaciones descargadas y borrar las que no hayas autorizado, además de correr algún limpiador de sistema. No te preocupes, los adware no son tan nocivos y no pondrán en riesgo tu información.

mrf