Este virus no pide dinero a cambio, sino tus fotos íntimas

Una nueva modalidad de virus ransomware que exige a su víctima que envíe fotos íntimas para restaurar el acceso a los archivos robados, y no el pago de bitcoins u otra criptomoneda como es lo usual, fue descubierto por el grupo MalwareHunterTeam, informó hoy la firma de ciberseguridad ESET.



Además de la curiosa exigencia, la pantalla de las computadoras afectadas muestra un mosaico de fotos de la locomotora azul que protagoniza la serie infantil Thomas y sus amigos, con un mensaje de texto en el que da los pasos a seguir para recuperar los datos.

Este virus, denominado nRansomware, ha sido identificado como del tipo screen locker, ya que "bloquea el acceso al dispositivo que se esté usando y no deja acceder al mismo hasta que el usuario decida hacer el 'pago' y obtiene en teoría la clave", dijo Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de ESET en Latinoamérica.



Los analistas de la firma eslovaca confirmaron, además, que la muestra analizada, detectada por la solución MSIL/LockScreen.WH, no es capaz de cifrar archivos, sino sólo de bloquear la pantalla mientras reproduce una y otra vez una melodía.



A pesar de esto, ESET informó que nRansomware no parece ser una amenaza muy sofisticada, sino más bien "una broma" o quizá "una versión de prueba para un futuro ataque".



"Hasta ahora tampoco se han encontrado campañas en las que este virus se ha empezado a propagar por la red", añadió Gutiérrez.



Sin embargo, el mensaje de los ciberdelincuentes en la pantalla principal de este nuevo virus es claro: "Envía un e-mail a (dirección). No te responderemos inmediatamente. Cuando respondamos, tienes que mandar al menos 10 fotos de ti desnudo".



"Una vez que te hayamos verificado, te daremos tu código de desbloqueo y venderemos tus desnudos en la deep web", continúa el texto que acompaña las imágenes del popular dibujo animado.



Si se es víctima de este ataque, Gutiérrez recomendó no pagar ninguna recompensa, "porque lo que se está haciendo es incrementar el negocio de los cibercriminales".



En esa línea, pidió "trabajar siempre desde el punto de vista de la protección y prevención, incluso a través de soluciones de respaldo o backup" y mucho menos compartir información personal.









