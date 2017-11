Tecnología al mejor precio

Siempre que va de compras, Rodrigo Chapela, ejecutivo en Best Buy, tiene problemas. “Confieso que soy fanático de comprar tecnología y sé que no soy el único. Las pantallas o consolas de videojuego las planeo y muchas veces las compro por internet. Pero si estoy en la tienda soy muy abierto a llevarme más de lo que buscaba… En casa me regañan por eso”.

Pero Rodrigo también sabe cómo aprovechar al máximo las ofertas y promociones que si bien en esa cadena suelen ser constantes, reconoce que “el Buen Fin es una fiesta. Son las ofertas más esperadas del año por nuestros clientes”.

Más de la mitad van tras las enormes pantallas, cuenta Chapela, las consolas de videojuegos y los ordenadores. Pero también hay telefonía, electrodomésticos, línea blanca, instrumentos musicales y uno que otro cómodo sillón para la sala de televisión. “He platicado con ellos y sé que muchos llevan meses planeando sus compras”, comenta.

La gran afluencia en días de ofertas y el tamaño de sus tiendas, han hecho que Best Buy implemente varias medidas de apoyo al consumidor en estas fechas, como horarios más amplios, personal de piso extra, 35% más cajas abiertas que en día normal, y en diferentes zonas de la tienda. Folletería con todas las ofertas marcadas por departamento; señalización expresa y profusa sobre las ofertas, y amplios inventarios.

En diversas marcas, las ofertas en línea serán distintas a las que se promuevan en tiendas.



“La idea es que a pesar de la gran cantidad de visitantes, haya quien los atienda y les resuelva sus dudas, puedan entrar y salir rápido con sus compras. Un tip más, las mejores ofertas se concentran en el pasillo central”, confesó Chapela.

Y si no tenemos tiempo de visitar las tiendas o nos incomodan las aglomeraciones, la mejor opción es hacerlo por internet, asegura el experto en tecnología. Aprovecha los portales especializados, que estarán “abiertos” las 24 horas del día. Solo fíjate que tengan formas de pago seguras, y un buen servicio de entrega.

En el caso de Best Buy, Rodrigo adelantó que las ofertas en tienda y online no son las mismas. “Hay sorpresas para todos, para los que gustan ir al piso a ver qué hay, revisar, tocar, medir y para los que prefieren ahorrarse la multitud y las filas. Si compras online “también puedes hacer el comparativo de precios con nuestra competencia”, dice el experto. En ese caso, asegura Rodrigo, “vale la pena ir a tienda con tu prueba impresa y exigir la garantía de precio más bajo”.