Video falso de invasión alien causa furor en Facebook

Ciudad de México

Un video difundido en las redes sociales está causando furor, pues anuncia una invasión alien en la Tierra, sin embargo, se trata de una noticia falsa o fake news, de la que muchos de los cibernautas aún creen.

La explicación del clip, supuestamente transmitido en vivo, indica que es "Noticia de última hora: invasión allien", lo que ha provocado un revuelo en Facebook, pues los comentarios de los internautas se registran a cada segundo.

Las imágenes muestran naves alienígenas caminando detrás de una zona boscosa e incendiando casas, así como OVNIS con tentáculos gigantes atacando edificios, pero lo que confunde al usuario sobre la veracidad del video es la leyenda de roja de "VIVO", la marca del ojo que indica cuántas personas ven el Facebook Live y el logo parecido al de la empresa CNN.

La publicación tenía, hasta las 14:00 horas de hoy martes 31 de octubre, 565 mil 691 reproducciones, 16 mil 918 reacciones y 11 mil 776 veces había sido compartido, e iba incrementándose.

El video fue publicado por el grupo cerrado Real News, la cual tiene 50 mil 567 miembros y está ligada a ocho páginas más, dedicadas a difundir información falsa: Federal Insider, Real Life, Real Online, Poster, Media Panorama, This is Real, Newsfeed y The Cherry Orchard.

Nadie imaginaría que en el siglo XXI pudiera ocurrir lo del 30 de octubre de 1938, cuando el escritor Orson Wells interpretó en la radio, su novela La guerra de los mundos, con la compañía teatral Mercury, y provocó pánico entre los estadunidenses.

